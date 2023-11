Vigastusest taastunud Neuer sõlmis koduklubiga lepingupikenduse

37-aastane puurilukk murdis eelmisel talvel suusatades jalaluu ning naasis koduklubi treeningutele septembris. Platsile tuli ta esimest korda 28. oktoobril, kui Bayern Darmstadtile kaheksa vastuseta väravat lõi. Pärast legendaarse väravavahi naasmist on klubi võitnud viis kohtumist ja kaotanud ühe.

Teisipäeval teatas 33-kordne Saksamaa meisterklubi, et on sõlminud lepingupikenduse nii Neueri kui teda sel hooajal vigastuspausi ajal asendanud Sven Ulreichiga. Mõlemad jäävad klubiga vähemalt aastani 2025.

"Ma olen väga õnnelik, et saan veel üheks aastaks Bayernisse jääda. Pärast pikka vigastust olen taas täies hoos. Selle meeskonnaga platsil olemine teeb mind nii rõõmsaks ja olen kindel, et saavutame koos fännidega veel tulevatel aastatel oma eesmärke," sõnas Neuer. "2025. aasta Meistrite liiga finaal Münchenis on üks neist. Teadmine, et Sven jääb minu kõrvale, teeb asja veel paremaks."

Pärast Neueri vigastust otsustas Bayern sisse tuua Mönchengladbachi Borussia väravavahi Yann Sommeri, aga klubi otsustas Šveitsi koondislase sel suvel Milano Interile müüa.

Bayern on sel hooajal Saksamaa kõrgliigas teeninud kümme võitu ja kaks kaotust. Liigatabelis ollakse 32 punktiga teised, Leverkuseni Bayer on võitnud 11 mängu ja kaotanud ühe ning on 34 punktiga tabelitipus.