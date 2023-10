Manuel Neuer naaseb Bayerni postide vahele

37-aastane Neuer käis viimati jalgpalliväljakul mullu Kataris toimunud maailmameistrivõistlustel, kus ta esindas Saksamaa koondist kolmes kohtumises. Saksamaa langes MM-il juba alagrupiturniiril konkurentsist. Neuer otsustas oodatust pikemat talvepuhkust veeta suusatades, kuid ta kukkus suusamäel nii õnnetult, et murdis parema jalaluu.

Neuer on alates septembrist meeskonnaga koos treeninud ja reedesel pressikonverentsil teatas Bayerni peatreener Thomas Tuchel, et kogenud puurilukk tuleb laupäeval taas väljakule.

"Kui nüüd viimases trennis midagi ootamatut ei juhtu, siis ta on homme (laupäeval - toim) kindlasti väljakul. Ta on ise väga elevil ja meie ka," ütles Tuchel. "On näha, kuidas ta väljakule kibeleb. Ta on heas tujus ja võib enda üle uhke olla. Soovin, et ta naudiks homset mängu, sest see annab talle jõudu juurde. Loodetavasti suudab ta mängupingega toime tulla ja kõik läheb hästi," lisas Bayerni loots.

Bayern võõrustab laupäeval Bundesliga 9. vooru raames Darmstadti. Liigatabelis paikneb Bayern 9. vooru eel 20 punktiga kolmandal kohal. Neist eespool on Leverkusen (22 p) ja Stuttgart (21 p).