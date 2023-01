Müncheni Bayern leidis Manuel Neuerile asendaja

34-aastane Sommer hakkab Bayernis vähemalt ajutiselt asendama kauaaegset esiväravavahti Manuel Neuerit, kes murdis detsembris suusapuhkusel viibides jalaluu ja sel hooajal enam väljakule ei tule.

"Yann Sommer on väärtuslik täiendus, kuna ta on rahvusvahelises jalgpallis väga kogenud ja tunneb ka Bundesligat juba palju aastaid," sõnas Bayerni tegevjuht Oliver Kahn.

34-aastane Sommer mängis Mönchengladbachis alates 2014. aastast ja kuulus varasemalt Šveitsi meisterklubi Baseli ridadesse. Mõlema meeskonnaga on ta mänginud ka Meistrite liiga kohtumisi.

Šveitsi koondises on Sommeril kirjas 80 mängu. Ta on osalenud viiel viimasel suurturniiril ehk 2014., 2018. ja 2022. aasta MM-finaalturniiril ning 2016. ja 2020. aasta EM-finaalturniiril.

"Ma ootan oma ülesandeid Bayernis, mis on suur klubi, kel on palju võimu," sõnas Sommer. "Olen uhke, et olen osaks Bayernis. Meid ootavad suured väljakutsed."

Bayern hoiab talvepausilt naasvas Bundesligas 15 vooru järel 34 punktiga liidrikohta, teisel positsioonil paikneb Freiburg jääb nelja silma kaugusele.