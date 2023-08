Šveitsi esiväravavaht vahetas Bayerni Interi vastu

Bayern tõi kaheksa ja pool hooaega Mönchengladbachi Borussias mänginud Sommeri endi ridadesse jaanuaris, et postide vahel täita Manuel Neueri vigastuse tõttu tühjaks jäänud kohta.

Inter müüs juulis oma esiväravavahi Andre Onana umbes 50 miljoni euro eest Manchester Unitedisse, Samir Handanovici ja Alex Cordaze lepinguid ei pikendatud. Itaalia meedia sõnul maksis Inter Sommeri eest Bayernile ligi kuus miljonit eurot.

"On lapsi, kes unistavad ründajaks saamisest. Teised on samal ajal sündinud mängima väravas ja see käib kahtlemata ka Yann Sommeri kohta," tutvustas Inter uut mängijat.