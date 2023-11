Kapten Himanen: peatreenerite duo on vägevalt kokku pandud

Himanen on võistlusvormis püsinud kaheksatunniste tööpäevade kõrvalt. "Minu amet ongi läbi aegade, alates ajast, mil tööturule tulin, Põldma kaubanduses olnud. Alustasin Pärnus müügikonsultandi rollis ja viis aastat tagasi tõi elu mind Tallinnasse," lausus ta ERR-ile.

"Nüüd siis olen personaliosakonnas piirkonnajuhi rollis. Selle töö iseloom on töö inimestega, arendada, koolitada, juhtida neid. Samas olla igapäevaselt nende jaoks olemas. See on tõesti asi, mis mulle hingele teeb väga-väga rõõmu."

Rahvusnaiskonna kapten ütleb, et nii koondises kui ka oma argitöös naudib ta ühtse eesmärgi suunas liikumist ja tiimitööd.

"Tiimi panus mängib mõlemas väga suurt rolli," ütleb ta. "Jalgpallis indiviidina ei saavuta mitte midagi, täna minu töös personaliosakonnas üksinda mitte midagi ei teeks. Mul on oma tiim ja inimesed, keda pean juhtima ja haldama. Mõlemad tahud täiendavad üksteist väga suures mahus."

Rahvusnaiskonda juhendavad 2022. aasta jaanuarist peatreeneritena Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper, kes on ühise duona tõstnud mängijate eneseusku.

"Anastassia ja Sirje duo on väga vägevalt kokku pandud. Sirje on hästi tehniline, väga analüüsiv treener. Anastassia on väga loominguline ja väga energiaga," võrdles kapten. "Kui need tahud kokku panna, siis võib olla tulebki õige strateegia, kuidas mängida. Ja õige meeleolu, millega mängida. Õige usk, kuidas väravaid lüüa. Sära ja power, et oleme võimelised väravaid lööma. See on viimase kahe aastaga meis rohkem esile tärganud."

Poolkaitsjana tegutsev 32-aastane kapten lõi viimases mängus koondise eest oma viienda värava. Värava löömise usk on kogu koondisel oluliselt tõusnud.

"Me teame väga hästi, kuidas me tahame mängida, millist jalgpalli näidata. Jälle tooksin paralleeliks eneseusu ja sära. See energia ja power, mis tiimis täna on või teadmine iga mängu eel, et läheme ja lööme värava... küsimus on lihtsalt, kas lööme ühe või soovime sellelt mängult rohkem saada. See eneseusk on nii suur. Ja sinna juurde strateegiline struktuur, kuidas seda teha."

Kaubanduses töötades omale leiba lauale toov Himanen on pidanud koondise eest 70 mängu.