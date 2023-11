Marcelo: see tiitel on minu jaoks tähtsam kui kõik Meistrite liiga võidud

Fluminense alistas laupäeval toimunud Copa Libertadorese - Lõuna-Ameerika vaste Euroopa Meistrite liigale - finaalis lisaaja järel Argentina hiiu Boca Juniorsi 2:1. Rio de Janeiro vanima klubi jaoks on tegemist esimese Libertadorese tiitliga.

35-aastane Marcelo mängis Fluminenses aastatel 2002-07, enne kui kolis Hispaania pealinna, kus aitas Madridi Realil tulla kuuekordseks Hispaania ja viiekordseks Euroopa meistriks. Lisaks võitis ta Realiga kaks Hispaania karikat ning neli FIFA klubide MM-tiitlit. Madridis veetis ta kokku 16 aastat ning pärast lühikest käiku Pireuse Olympiakosi naasis veebruaris kodulinna Riosse, laupäevast finaali alustas ta algkoosseisus ning vahetati välja 80. minutil.

"Madridi Real mõistab: see on minu klubikarjääri tähtsaim tiitel, sest see tuli klubiga, kes mind kasvatas," rääkis 58 korral Brasiilia koondist esindanud Marcelo võidu järel ESPN-ile. "Võitsin oma lemmikklubiga - kes andis mulle mu karjääri jaoks kõik vajalikud tööriistad ning kelle töötajad nägid mind kasvamas - väga tähtsa tiitli. Sellest ei ole mitte midagi paremat, see on hindamatu. Võlgnesin Fluminensele selle," lisas kaitsja.

Marcelo deserves this moment.



Fluminese have won the Copa Libertadores for the first time in their 121 years of history.



pic.twitter.com/mtV2FEDhk5 — TC (@totalcristiano) November 4, 2023

Marcelost sai alles 14. mängija, kes on võitnud nii Copa Libertadorese kui Euroopa Meistrite liiga. Esimesena sai sellega 1996. aastal hakkama Juan Pablo Sorin, kellele kuulub seni ainulaadne saavutus: Argentina äärekaitsjal ei õnnestunud end Marcelo Lippi käe all toona Torino Juventuse algkoosseisu murda ning ta kolis poole hooaja pealt River Plate'i; Juventus võitis mais Meistrite liiga tiitli ning vaid 35 päeva hiljem aitas mees Riveril tulla ka Libertadorese võitjaks.

Viimastel aastatel on mõlema turniiri võitjaid lisandunud omajagu: 2012. aastal Chelseaga Meistrite liiga võitjaks kroonitud Ramires sai Lõuna-Ameerika tähtsaima klubitiitli 2020. aastal Palmeirasega, David Luiz kaks aastat hiljem Flamengoga. Kevadel krooniti Meistrite liiga võitjaks maailmameister Julian Alvarez, kes aitas Riveril võidutseda 2018. aastal.