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Uruguay peatreeneriks sai koondise legend Forlan

Jalgpall
Diego Forlan
Diego Forlan Autor/allikas: SCANPIX/imago images/Pro Shots
Jalgpall

Uruguay jalgpalliliit teatas neljapäeval, et meeste koondise ajutiseks peatreeneriks saab võistkonda 112 korda esindanud Diego Forlan.

47-aastane Forlan on pärast jalgpallikarjääri lõppu tõsiselt tegelenud tennisega ning mängis tunamullu ka Uruguays ATP turniiri paarismängus. Neljapäeval teatas kodune alaliit, et on Forlani palganud U-20 koondise uueks peatreeneriks ning palunud ta ka kuni märtsini juhendama meeste A-koondist.

Uruguay sõitis suvisele MM-finaalturniirile suurte eesmärkidega, ent Marcelo Bielsa ajastu sai üsna kurva lõpu. CONMEBOL-i riikidest väikseim viigistas MM-il Saudi Araabia ja Roheneemesaartega ning kaotas Hispaaniale, grupist edasi ei jõutudki.

"Eeskuju, ikoon ja unustamatu põlvkonna embleem: 2010. aasta MM-finaalturniiri parim mängija naaseb nüüd, et panustada oma kogemuse, juhiomaduste ja rahvusvahelise jalgpalli teadmistepagasiga," kirjutas Uruguay jalgpalliliit pressiteates.

Forlan lõi 112 koondisemängus 36 väravat ja aitas meeskonna 2011. aasta Copa America võiduni; klubikarjääri jooksul esindas ta nii Manchester Unitedit, Villarreali, Milano Interit kui Madridi Atleticot, krooniti 2003. aastal Inglismaa meistriks ja 2010. aastal Euroopa liiga võitjaks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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