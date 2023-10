Bayernile loosiõnn ei naeratanud

Tiitlikaitsja Barcelona loositi A-alagruppi koos Rootsi meistri Rosengaardi, Portugali meistri Lissaboni Benfica ja Saksamaa klubi Frankfurdi Eintrachtiga.

Kaheksakordne Meistrite liiga võitja Lyon on B-alagrupis koos Tšehhi meistri Praha Slaviaga, Austria meistri St. Pölteniga ja Norra meistri Branniga.

Loosiõnn ei naeratanud Müncheni Bayernile. Eelmisel hooajal veerandfinaali jõudnud Saksamaa meister kohtub C-alagrupis mullu samuti kaheksa parema sekka jõudnud PSG ja Romaga, lisaks tuleb rinda pista Hollandi meistri Ajaxiga.

Inglismaa meister Londoni Chelsea jagab D-alagruppi Madridi Reali, BK Häckeni ja Paris FC-ga.

Mängudega tehakse algust 14. novembril. Igast alagrupist pääseb veerandfinaali kaks paremat. Finaal peetakse maikuu viimasel nädalavahetusel Bilbaos San Mamesi staadionil.

The groups are SET



Bring on the action ⚽#UWCLdraw pic.twitter.com/CRHbkQzYH2