Roma andis Vetkali ametlikult Euroopa liiga mängudeks üles

Vastavalt UEFA reeglitele koosneb mängijate nimekiri A- ja B-osast. B-nimekirja tohib sel hooajal eurosarjades üles anda kõige varem 2002. aasta 1. jaanuaril sündinud mängija, kes on pärast 15. sünnipäeva kuulunud klubi ridadesse katkematult vähemalt kaks aastat. 19-aastane Vetkal siirdus Tallinna Kalevist Roma akadeemiasse 2020. aasta augustis ehk täidab nõuded igati, kirjutab Soccernet.ee.

Roma on aga jäänud hätta rahalise ausa mängu reeglite ehk FFP nõuete täitmisega, mistõttu neil lubati tänavu A-nimekirja registreerida vaid 23 mängijat. Kuna kohad A-nimekirjas on piiratud, on Roma võimalust kasutades B-nimekirja mahutanud ka tegelikkuses juba esindusmeeskonna põhitegijate sekka kuuluvad Edoardo Bove ja Nicola Zalewski. Lisaks neile ja Vetkalile on seal veel 21-aastane väravavaht Pietro Boer ja 17-aastane poolkaitsja Mattia Mannini.

Roma kuulub tänavu Euroopa liigas samasse alagruppi Praha Slavia, Tiraspoli Šeriffi ja Servette'iga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.