100 spordihetke | Kahekordne olümpiavõitja Kristjan Palusalu

Berliini olümpiamängudelt Kristjan Palusalu viiepäevase vahega võidetud kaks olümpiakulda tekitasid 1936. aastal Eestis suure rahvusliku eufooria.

Palusalu saavutus – kuldmedalid nii vabamaadluse kui kreeka-rooma maadluse raskekaalus on eriline. Sealjuures oli esimesel alal, vabamaadluses tal plaanis teha treeninguna kaasa vaid paar matši, mis viisid aga olümpiakullani.

Kristjan Palusalu teise medali – kreeka-rooma maadluse olümpiakulla järel oli Eesti vaimustuse äärel. See triumf oli nagu Vabadussõja võit. Palusalu vastuvõtt oli vägev ja rahvas tundis uhkust, et Eesti mees pani kõik teised maailma mehed selili.

Aasta hiljem võidab Palusalu ka Euroopa meistritiitli, kuid siis paneb karjäärile punkti vigastus. Järgneb mobilisatsioon Punaarmeesse, sõda, põgenemine rindelt, vangistus süüdistatuna riigireetmises ja tagasihoidlik elu pärast teist ilmasõda.

Aga kõik ja ilmselt tõesti KÕIK teadsid, et see suur, vähese jutuga tagasihoidlik mees on Eesti suurimaid sangareid. Teadmine, et Palusalu on endiselt meie hulgas, andis usku, et kõik on võimalik. Ka oma riigi taastamine.