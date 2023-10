Pogba B-proov osutus positiivseks

Pogbale määrati septembri alguses esialgne võistluskeeld, kui tema 20. augustil antud dopinguproovist avastati üle lubatud määra testosterooni.

2018. aastal Prantsusmaa koondisega maailmameistriks tulnud Pogba B-proov osutus samuti positiivseks. Kui mängija mõistetakse süüdi, võib teda oodata kuni nelja-aastane võistluskeeld.

BBC kirjutas reedel, et 30-aastane Pogba plaanib enda süütust tõestada ning väidab, et kasutas dopingut kogemata. Tema agent ütles esialgse võistluskeelu kehtestamise järel, et varem ka Manchester Unitedit esindanud mängija ei tahtnud ühtki reeglit rikkuda.

Viimastel aastatel erinevate vigastustega heidelnud mängija on sel hooajal Itaalia kõrgliigas väljakule pääsenud vaid kahes mängus, veetes platsil kokku 51 minutit.