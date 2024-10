Pogba pääses nelja-aastasest võistluskeelust ja saab naasta märtsis

31-aastane Pogba sai Itaalia antidopingult NADO-lt testosteroonitaset tõstvate ainete tarvitamise eest 2023. aasta septembris esialgse võistluskeelu, mis määrati veebruaris ametlikult nelja aasta pikkuseks ning mille 2018. aasta maailmameister edasi kaebas.

CAS rahuldaski reedel kaebuse ning jätkuvalt Torino Juventuse ridadesse kuuluv Pogba võib treeningutele naasta jaanuaris, väljakule pääseb ta uue aasta märtsis. Kui algselt määratud võistluskeeld oleks jõusse jäänud, saanuks endine Manchester Unitedi poolkaitsja väljakule naasta alles 2027. aastal 34-aastasena.

"Lõpuks on see luupainaja läbi ning saan oodata päeva, mil saan oma unistuste jahtimist jätkata," kirjutas Pogba teadaandes. "Olen alati öelnud, et ei rikkunud WADA reegleid teadlikult - võtsin toidulisandit, mille kirjutas mulle välja arst. Tahan tänada spordiarbitraaži kohtunikke, kes võtsid minu selgituse kuulda," lisas prantslane.