Miks kadus tiitlikaitsja FC Cosmos Eesti saalijalgpalli kõrgliigast?

Meeste saalijalgpalli Eesti kõrgliiga pole veel alanudki, kuid juba on juhtunud kaks väga olulist sündmust. Hiljuti oli sunnitud oma serblasest peatreeneri teenetest loobuma mitmekordne Eesti meister Viimsi – põhjuseks juhendaja sotsiaalmeedias tehtud sünnipäevaõnnitlus Vladimir Putinile.

Veel olulisem on aga valitseva Eesti meistri Tallinna FC Cosmose kõrgliigast kadumine. Kokku neljakordne Eesti meister Cosmos valitses siinset saalijalgpalli kahel eelmisel hooajal ja esines väärikalt ka saalijalgpalli Meistrite liigas. Ootamatu oli, kui sai selgeks, et tuleval nädalal algavatel meistrivõistlustel Cosmost ei näe. Põhjus peitub selles, et klubi ei läbinud Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) poolt nõutud litsentseerimist.

Cosmose klubi eestvedaja on siinsetes jalgpalliringkondades hästi tuntud Boriss Šipunov. Peale selle, et Šipunov soovib kohalikku saalijalgpalli uutesse kõrgustesse viia, on ta avalikult korduvalt kritiseerinud EJL-i ja selle presidenti Aivar Pohlakut.

Vähemalt Šipunovi sõnadest tuleb välja, et seda tasub kogu Cosmose litsentseerimist puudutavat lugu vaadeldes arvestada. "Me ei läbinud nõutud litsenseerimist, kuid esitasime EJL-ile kõik vajalikud paberid ja aruanded. Kõik, mida tuli esitada. Selleks, et meie klubi saaks edasi toimida, pidime tegema ühinemisprotsessi - üks juriidiline isik liitus teisega. Uus juriidiline isik esitas EJL-ile paberid, aga EJL-ilt tuli vastus, et nemad ei taha uuele juriidilisele isikule litsentsi anda, vaid hoopis vanale. Ütlesime, et vana juriidiline isik enam ei tegutse iseseisvalt, vaid on osa uuest. Selle peale vastas EJL, et nii ei tohi, et ainult EJL-i nõusolekul võib üks juriidiline isik teisega ühineda. Sellega kõik lõppes," selgitas Šipunov.

Boriss Šipunov (paremal) Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR

Cosmose eestvedaja sõnul sai lugu alguse juba kevadel. "Kevadel esitasid viis klubi minu kohta kultuuriministeerimile kaebuse. EJL vaatas seda olukorda kõrvalt ega võtnud mingit seisukohta. Mitte ainult EJL-i, vaid ka UEFA ja FIFA juhistes on sellise tegevuse kohta üks väga oluline artikkel, kuidas peab jalgpalliliit sellises olukorras käituma. Aga EJL on valinud sellise seisukoha nii minu kui ka FC Cosmose suhtes, et olen nende jaoks ebamugav inimene. Mina räägin avalikult nendest asjadest, mida tuleb Eesti jalgpallis muuta või parandada. Selline käitumine EJL-ile ei meeldi, mistõttu üritatakse mind jalgpallist kõrvaldada," lisas Šipunov.

EJL-i arendusdirektor Mihkel Uiboleht on Cosmose litsentseerimist puudutavate sündmuste anatoomiaga hästi kursis. Kui Šipunov viitab alaliidu poolsele tagakiusamisele, siis Uiboleht selgitab, et litsentseerimisel ilmnenud probleemid tulenevad klubi majanduslikest raskustest.

"Loomulikult on kahju, kui sportlikus mõttes väga heal tasemel võistkond peab meistriliigast loobuma. Tegelikult ulatub loo ajalugu selle aasta esimestesse kuudesse, kui EJL-i poole pöördusid paar mängijat, kellele FC Cosmos oli jätnud töötasu maksmata. Samal ajal pöördusid meie poole ka mitmed ettevõtted, kes rääkisid meile, et eelmisel aastal, kui Cosmos korraldas Tallinnas Meistrite liiga turniiri, et sellest ajast on Cosmos neile päris suuri summasid võlgu. Suurusjärgus 50 000 eurot. Cosmos on võlgu Kalevi spordihallile ehk Tallinna linnale, hotellile, kus võistkonnad ööbisid, otseülekande tootjatele jne," alustas Uiboleht.

"Asja tegi huvitavaks tõik, et Cosmos sai UEFA-lt turniiri korraldamiseks 50 000 eurot. Meie maksime selle raha Cosmosele välja ja klubijuht ütles meile, et seda raha kasutatakse hotelli, saali ja kõige muu maksmiseks. Aga reaalsus on see, et need ettevõtted ja organisatsioonid pole seda raha tänaseni näinud. See on ka põhjus, miks EJL ja ka UEFA alustas Cosmose suhtes distsiplinaaruurimist. UEFA on tänaseks Cosmosele teinud kaks rahatrahvi ja kohustanud kõiki võlgnevusi klaarima. Meie juhtisime klubi tähelepanu sellele, et need kohustused on vaja tasuda.

Mihkel Uiboleht Autor/allikas: ERR

Nüüd suvel algas uueks saalijalgpallihooajaks valmistumine," jätkas EJL-i arendusdirektor. "Oleme kaks-kolm aastat rääkinud, et tuleb alustada saalijalgpalliklubide litsenseerimist. Selleks, et seda maastikut natukene korrastada ja n-ö elementaarsed tingimused oleksid täidetud. See tähendab seda, et klubil peab olema juriidiline keha, eelarve, esitatud majandusaasta arunanne ja kinnitus, et klubi on võlgnevustest prii või need on ajastatud. Sellest informeerisime kõiki klubisid varakult ette ning me ei sidunud sellele suuri täiendavaid tingimusi nagu murujalgpallis on, sest see pole saalijalgpalli praeguses arenguetapis mõistlik.

Litsenseerimiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg oli 1. september. FC Cosmoselt tuli meile selleks ajaks informatsioon, et nemad soovivad litsenseerida mitte saalijalgpallikool FC Cosmost, kes on jalgpalliliidus registreeritud ja korraldas eelmainitud Meistrite liiga turniiri, vaid ühte teist juriidilist keha - Spordiklubi Cosmos. Meie vastasime, et niimoodi pole võimalik teha, sest koht meistriliigas kuulub sportlikult FC Cosmosele. Palusime neil saata ikkagi FC Cosmose dokumendid ja andsime ajapikenduse, aga uusi dokumente ei tulnud. Ma ei oska öelda, milles põhjus oli. Meile nad teatasid, et uus juriidiline keha on klubi juhtimise üle võtnud ning saalijalgpallikoolil on käes keerulised ajad, mistõttu toimub ümberstruktureerimine. Selgitasime taas neile, et niimoodi pole võimalik, et õiguse mängida teenib üks, aga kohustused on teisel. See on selgelt reeglitevastane ja ka elementaarse loogika vastane, sest nii saaks peita kohustusi. Selline tegevus on ausa mängu vastu," märkis Uiboleht.

Johannes Vedru küsis klubi võlgade kohta ka Cosmose eestvedajalt Boriss Šipunovilt. "Litsenseerimine polnud ainus põhjus. Litsenseerimine reguleerib tulude ja kulude jaotust. Tulud, mis tulevad UEFA egiidi all osalemise käigus, need saadetakse meile boonuste või kompensatsioonideta. Meie tulud on 0. Ja kui mulle öeldakse, et Boriss, sa pead enda raha eest litsentsi taotlema, siis noh... Elu on selline, et on head ajad ja kehvemad ajad. Näeme praegu, milline on majandusolukord kõikjal, mitte ainult Eestis. Rasked ajad on käes. Aga litsenseerida enda raha eest? See on ulmeline. Miks ma peaksin klubi arendamisse panustama, kui mul tekib keeruline olukord ja siis öeldakse, et ei, enam me sind ei vaja. Praeguseks on rong läinud. Meie mängijad läksid teistesse klubidesse. Kõik, millesse oleme investeerinud, seda enam ei ole," ütles Šipunov.

Tallinna FC Cosmose mängijad Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Cosmose näide on valuline, aga tegelikult saab kogu teemat vaadata hoopis laiemast perspektiivist. Kui realistlik üldse on, et Eestis leitaks saalijalgpallis vahendid professionaalse meeskonna kokkupanemiseks? Milline on siin liiga, milline klubide ja milline jalgpalliliidu roll?

Boriss Šipunov on vett ja vilet omal nahal tundnud ning arvab, et probleem peitub saalijalgpalliliiga ebatõhusas reklaamimises. Mihkel Uibolehe sõnul teeb Eesti Jalgpalli Liit samme selles suunas, et saalijalgpallis tekiks võimalusi püsivama rahastuse leidmiseks.

Cosmost ja algavat hooaega puudutav lugu pole siinkohal siiski lõppenud. "Praegu lõpetan paberimajandust, et UEFA ja FIFA poole pöörduda. Pärast seda vaatame, mis saab edasi. Kindlasti uurin FIFA-lt ja UEFA-lt. Tunnen, et mulle on liiga tehtud," lisas Šipunov.