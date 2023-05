Lyoni jalgpallivõistkonnad Euroopa tippu viinud Aulas astus ametist tagasi

Aulas võttis Lyoni üle 1987. aastal, kui klubi auhinnakappi kuulus juba kolm Prantsusmaa karikat, ent meeskond ise vireles sel hetkel võlgades ning esiliigas. Tema käe all kerkis Lyoni meeskond 2000. aastatel suurjõuks, kui vahemikus 2002-08 võideti seitse meistritiitlit järjest.

Aulase suureks eesmärgiks - ja nii mõnegi arvates ka kinnisideeks - oli edu Meistrite liigas, kuid kõige-kõige kõrgemasse mängu ehk finaali meeskond ei jõudnudki. Poolfinaalis langeti konkurentsist aastatel 2010 ja 2020, veel kolmel korral jõudis Lyon Aulase ametiajal veerandfinaali.

Euroopas osutus edukamaks Lyoni naiskond, millele Aulas pani aluse 2004. aastal. Algusest peale said Lyoni naised kasutada samu hüvesid - ruume ja väljakuid, treeninguid analüüsivat tarkvara, meditsiini- ja muud personali - mida meeskondki.

Toona oli see Euroopas üsna uuenduslik lähenemine ja see on Lyoni naiskonnast teinud Euroopa edukaima: alates hooajast 2006/07 on Lyon Prantsusmaa meistritiitlist ilma jäänud vaid ühel korral, naiste Meistrite liiga on võistkond võitnud rekordilised kaheksa korda.

Mullu detsembris ostis klubis väidetava 800 miljoni euro eest 77-protsendilise osaluse USA ärimees John Textor ning kuigi algselt lepiti kokku, et Aulas jätkab presidendina veel vähemalt kolm hooaega, sai ameeriklasest esmaspäeval ametlikult Lyoni president. Aulas nimetati aupresidendiks.