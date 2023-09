Maailmameistrid Tammemäe ja Linnus: meil on esimesest korrast klappinud

Kui õigekeelsussõnaraamatu järgi on rogain pika kontrollajaga valikorienteerumine, siis praktikas tähendab see kahekesi 24-tunnist kaardi ja kompassiga maastikul kontrollpunktide läbimist vabalt valitud järjekorras.

Timmo Tammemäe ja Sander Linnus tulid sel aastal nii maailmameistriks kui Euroopa meistriks ja kui USA-s toimunud MM-il oli maastikul rohkelt tõususid ja languseid, siis Soomes toimunud EM oli hoopis teistsugune.

"EM toimus Soomes, Turu lähedal. [Seal oli] kaljumaastikut, nõlvapealseid soid, kõrget kanarbikku ja loomulikult Soomes tähendas sügisene aeg, et 24-tunnise võistluse kontekstis oli kümme tundi pimedat aega," ütles Tammemäe.

"Timmo võtab kohe alguses juhtohjad enda peale ja siis öö saabudes hakkab asi natuke vaibuma. Et tempo ei langeks ja meil rütm säiliks, siis annan ka mina vähe suurema panuse. Oleme nüüd vist kuuel tiitlivõistlusel käinud. Meil on esimesest korrast klappinud," lisas Linnus.

Linnus ja Tammemäe on koos võitnud viis EM-kulda. MM-tiitleid on Tammemäel kolm, aga Linnusele oli see esimene. Oma sõnul alustati lõpuspurdiga neli tundi enne finišit ja öösel jooksmine probleemiks ei ole.

"Öö on jahedam, sobib meile paremini. Timmo navigeerimisoskused ei vea ka öösel alt. Kui ongi vaja, siis kahe peale saame ikka hakkama," sõnas Linnus.

"Oled harjunud, et öösel magad. Aga sellest tuleb lihtsalt üle olla, orienteerumine selles osas aitab. Tulebki hoida pead töös, siis ei tule ka uni," lisas Tammemäe.