Guinea ründeäss teeb Saksamaal ilma

Eriti imeliselt on alustanud hooaega ründaja Serhou Guirassy, kes lõi Darmstadtile kaks väravat ja esimese viie Bundesliga mänguga on tal kirjas juba kümme tabamust. Seda on kaks korda enam kui vastavas tabelis teist kohta hoidval taanlasel Jonas Windil (Wolfsburg).

Mitte keegi pole varem suutnud Saksamaa kõrgliigas esimese viie vooruga rohkem lüüa. Vaid Robert Lewandowski jaksas hooajal 2020/2021 Müncheni Bayerni kasuks sama palju kõmmutada.

Avavoorus lõi Guirassy Bochumile kaks, seejärel RB Leipzigile ühe, Freiburgile kaks ja eelmises voorus Mainzile juba kolm väravat. Seejuures leidsid esimeses neljas mängus tee väravasse tema kõik raamide vahele lennanud pealelöögid.

Eelmisel hooajal jäi Saksamaa kõrgliigas Guirassy arvele 24 mänguga tosin tabamust.

Prantsusmaal sündinud Guirassy otsustas mullu märtsis hakata esindama oma päritolumaad Guinead. Praeguseks on tal seitsme koondisemänguga kirjas kaks väravat, neist üks Brasiilia vastu.

Viiest mängust neli võitnud Stuttgarti esitused on ka tervikuna tähelepanuväärsed, sest eelmise hooaja lõpetas meeskond alles 16. kohal ja säilitas kõrgliigakoha üksnes üleminekumängude kaudu.