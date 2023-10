Stuttgardi imemees purustab Bundesliga rekordeid

Stuttgart jäi laupäevases liigamängus koduväljakul Wolfsburgi vastu kaotusseisu, aga Guinea koondise ründaja Guirassy lõi teisel poolajal viieteist minuti jooksul kolm väravat ning tagas võõrustajatele 3:1 võidu.

27-aastasest Guirassyst sai esimene mängija, kes on Bundesliga hooajal esimese seitsme mänguga löönud 13 väravat. Kui Robert Lewandowski lõi hooajal 2020/21 rekordilised 41 väravat, oli ta esimese seitsme mänguga kirja saanud 11 tabamust.

"See on uskumatu saavutus, aga selle taga on suurepärane tiimitöö," sõnas Guirassy pärast laupäevast võitu. "Olen lihtsalt tänulik. Armastan oma tööd, linna ja fänne. Tahan samas tempos jätkata," lisas ta.

Seitsme vooru järel 18 punkti kogunud Stuttgart on ühtlasi tabeliliidriks, laupäeval Berliini Unioni 4:2 alistanud Dortmund on 17 punktiga teine. Pühapäeval võib esikoha taastada Leverkuseni Bayer, kes on kuue mänguga teeninud 16 silma ja kohtub Kölniga.