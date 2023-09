Hispaania jalgpalliliit loobus peasekretäri teenetest

Uudisteagentuuri Reutersi andmetel näeb kolmapäeva varahommikul tehtud kokkulepe ette, et ametist lahkub kuus kuni üheksa Hispaania jalgpalliliidu kõrget ametnikku.

Kolmapäeva hilisõhtul andiski alaliit teada, et peasekretär Camps ei jätka ning tema kohustused võtavad ajutiselt üle Elvira Andres ja Alfredo Olivares. Vastavalt organisatsiooni põhikirjale ei olegi selle ametikoha täitmine kohustuslik.

Juba varem oli ametist lahkunud skandaali peaosaline ehk Hispaania MM-tiitli võitmise järel naiskonna mängijat Jennifer Hermosot mittekonsensuslikult suudelnud Luis Rubiales.

Jalgpalliliit lubas skandaali tõttu koondist boikoteerima asunud mängijatele, et Hispaania jalgpallistruktuuris leiavad aset suured muudatused. Hispaania spordinõukogu president Victor Francos ütles, et alaliit, naiskond ja spordinõukogu loovad ühise komisjoni, mis vastutab arutatud muudatuste elluviimise eest.

"Mängijad on väljendanud soovi jalgpalliliidus põhjalikke muudatusi teha, alaliit on pühendunud nende muudatuste kohesele elluviimisele. Mängijad näevad selles kompromissi. Aga see on alles pika tee algus," sõnas Francos, kes ei täpsustanud kõnealuseid muudatusi.

Hispaania naiste jalgpallikoondis kohtub reedel Rootsiga ja järgmisel teisipäeval Šveitsiga.