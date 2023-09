Eesti naiste hokikoondis alustas Balti liigat kahe võidu ja kaotusega

Sel hooajal Balti jäähokiliigas osalev Eesti rahvusnaiskond on pidanud kolm esimest kohtumist. Koondise kapteni Kirke Kulla sõnul on nende esitustes näha arengut.

Eelmise nädala laupäeval alistati Tukumsi naiskond kõigepealt 2:0 ja siis veidi hiljem 4:3. Päev hiljem kaotati Jelgava võistkonnale L&L Hope 0:2. Kaks mängu päevas on üsna ebatavaline. "Et saaks vähendada sõidukordi Lätti," põhjendas koondise kapten Kirke Kulla ERR-ile. "Muidu on meil üheksa kodu- ja üheksa võõrsilmängu."

"Tegelikult saame sellega hakkama. Mängu pikkus on 3 x 15 minutit, ei ole klassikaline 3 x 20. Vahepeal on väike paus ja see oli piisav, et vahepeal ära puhata ja uuesti mängima minna."

Kulla sõnul on situatsioon võrdne nii Läti klubide kui ka Eesti koondise jaoks. "Kui nemad tulevad meile mängima, siis mängivad nad kaks mängu ja meie seal samamoodi," lausus ta. "Ei saa öelda, et kellelgi oleks mingi eelis. Kõik on sellega nõus olnud."

Kulla sõnul jäi peatreener Aki Mykkänen nendega rahule. "Need mängujoonised, mida ta meilt juba eelmisel hooajal ka maailmameistrivõistlustelt ootas, tulid nädalavahetusel paremini välja," lausus Kulla. "Võib-olla oli vastane meiega taseme poolelt võrdsem ja saime neid asju veidi lihtsamalt harjutada, oli aega mõelda ja rünnakuid üles seada."

Eelmisel hooajal osales Eesti naiskond MM-i kolmanda divisjoni A-grupi turniiril, kus kaotas kõik viis kohtumist ja peab jätkama alanud hooajal B-grupis. "Jah, tempovahe on märgatav," võrdles Kulla toonaseid vastaseid Läti klubidega. "Oskused on olemas, aga kui tuleb vastane, kes on tempo poolest palju kiirem ja võetakse ära mõtlemise aeg, siis see on koht, mida peame kindlasti parandama - kiirust."

Kaks võitu sai Eesti koondis Tukumsi klubi vastu. "Tukumsi naiskond on suhteliselt noor võistkond. Seal on ka vanemaid mängijaid, aga tasemelt enam-vähem meiega samal tasemel. Saime võrdse vastasega suruda neile oma mängujoonise peale," sõnas koondise kapten.

Jelgava naiskond oli aga kogenum ja lisaks juhendas neid endine Eesti koondise peatreener Inguna Lukaševica. "Nende peatreener on meie koondise endine peatreener ehk teab meie mängijaid ja oskab võib-olla anda oma võistkonnale juhtnööre, mida nemad peaks meie mängijate puhul silmas pidama. Kuidas meie mäng ära lõhkuda," lausus Kulla.

"Mängujärgselt ütles meie endine peatreener Inguna, et tema näeb meie mängijates suurt arengut, mis on ka hea tagasiside. Tema juhendas meid ühe hooaja ja näeb meis arengut. Temaga alustasime kõige madalamalt. See on ka tore tunnustus."