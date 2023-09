Alusalu: lapsed on need, kes peavad meie elu edasi viima

Olümpiavõitja ja maailmameister Kanter ütles Anu Välbale, et pühapäeva hommikuti teeb ta nüüd trenni asemel teisi olulisi asju. "Tavaliselt pühapäeva hommikul teen mina oma perele pannkooke. Ei ole ka väga sportlik tegevus, aga väga oluline tegevus," sõnas endine kettaheitja.

Kõik kolm on lõpetanud enda aktiivse sportlaskarjääri ning Kanter ütles, et väljakutsetest sõltuvate inimestena on endistel sportlastel tihti keeruline uusi väljundeid leida.

"Sportlaskarjääri lõpp ei ole kuidagi halb, uued väljakutsed, uued tegevused. Kui tead, mida sa tahad teha, siis algab uus etapp, mida on väga äge oodata," lisas endine tippkorvpallur, nüüdne riigikogu liige, Tein.

Alusalu ütles, et vaatamata suurele edule endises karjääris peab uuel alal ikka nullist alustama. "Ilmselt see lehe pööramine tuleb siis, kui vana enam ei kanna ja sa näed ja usud, et sul on potentsiaali mõnes muus alas midagi rohkem teha. Jaa, sul on see elu pagas ja baaskogemus, see on võimas. Aga siis selles uues vallas oled sa mitte keegi," sõnas endine iluuisutaja.

Sportlased ühendasid nüüd jõud, et panna kokku "Lapse spordiaabits", milles on kaante vahele toodud informatsioon toitumisest, füüsilisest ja vaimsest tervisest ning suhtumisest. "See on nagu vajaduspõhisusest tekkinud mõte. Milline on see ühtne inforuum, oli meie küsimus. Treeneri, lapse ja lapsevanema osas - kas me saame kõikidest asjadest ühtemoodi aru?" ütles Tein.

"Hommik Anuga" 17. septembril Autor/allikas: Georg Savisaar / ERR

"Point ei ole see, et kasvatame kõigist sportlasi. Sport on väga oluline ja meil on vaja eeskujusid, kes meid inspireeriksid, aga lapsed on need, kes peavad meie elu edasi viima. Ja kui sul puudub elementaarne liikumisoskus, su elukvaliteet on nii palju halvem, su vaimne tase kannatab selle all," lisas Alusalu. "Idee ei ole selles, et kõigist saaksid tippsportlased. Lihtsalt, et me oleks terve ühiskond."

Kanteri laps teeb kuus trenni päevas. Kas seda pisut palju pole? "Tegelikult ei ole, sest kui räägime laste liikumisvajadusest, siis WHO (Maailma Terviseorganisatsioon - toim) poolt ette nähtud miiinimum on üks tund. Kui liidan kasvõi oma lapse trennid kokku, tulebki see miinimum," ütles Kanter.

"Aga selline täiesti normaalne liikumisvajadus on kolm tundi päevas. See ei tähenda kolm tundi trenni päevas, aga see tähendab aktiivset liikumist. Aktiivne liikumine tähendab, et keha hakkab higistama. Et mul toimub mingi protsess kehas," lisas olümpiavõitja ja maailmameister.