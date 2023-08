MM-ilt naasnud Kaivoja: tunnen uhkust, et sain Eesti lipu kaardile panna

30-aastane Kaivoja ütles, et tunneb kodumaal tagasi olles kergendust ja rõõmu. "Tagasi vaadates oli turniir pikk, aga samas läks kõik väga ruttu. Arvan, et need kogemused, mis mul on eelmistel aastatel kokku kogunenud, tegid mind enesekindlamaks ja julgemaks. Inimesed minu ümber on alati olnud niivõrd positiivsed ja säraga silmis ning see teeb mind veel uhkemaks, et ma tõesti sain seal olla, Eestit esindada ja Eesti lipu MMi kaardile panna," ütles Kaivoja intervjuus Eesti Jalgpalli Liidule.

Eestlanna ütles, et esimesed kümme päeva MM-il möödusid pigem seminariruumides, aga kui suurturniir hoo sisse sai, oli jalgpall igal pool tema ümber.

Kaivoja teenindas tänavusel MM-il kahte alagrupifaasi kohtumist: 21. juulil Nigeeria ja Kanada ning 1. augustil Vietnami ja Hollandi vastasseisu. Kaivoja jaoks oli tegu teise täiskasvanute suurturniiriga: mullu oli ta ametis Inglismaal toimunud naiste EM-finaalturniiril.

"Ma usun, et ka väljaspoolt on tunda, et üks on UEFA turniir ja teine FIFA turniir, need mingis mõttes on alati erinevad. Minu jaoks on EM jäänud ikkagi rohkem südamesse, ma arvan, et sellepärast, et see oligi esimene suurem turniir ja need mängud olid rohkem põnevad minu jaoks," sõnas kohtunik.

Kaivoja tulevikuks suuri eesmärke ei saa, aga üks spetsiifiline suurturniir on veel tegemata. "Olümpiamängud on selline vägev mõte, mille võiks kunagi saada oma ajalukku kirja. Euroopa kalender on lahti, nii et oleme sügiseks valmis, natuke oleme mõtetes juba seal ja valmistume selle jaoks," sõnas eestlanna.