Alexei Eremenko saab taas Narva Transi peatreeneriks

Teisipäeval senise peatreeneri Sergei Terehhovi teenetest loobunud Narva Trans teatas reedel, et on sõlminud lepingu Alexei Eremenkoga, kes juhendas klubi ka eelmisel hooajal.

Valitsev Eesti jalgpalli karikavõitja Narva Trans loobus sel hooajal peatreeneriks nimetatud Terehhovist, kes oli Premium liiga hooajal klubi juhendanud seitsme võidu, ühe viigi ning 14 kaotuseni. Narva Trans asetseb pärast 22 mänguvooru koduses jalgpalli kõrgliigas 22 punktiga kaheksandal tabelireal.

Reedel teatas klubi, et on sõlminud lepingu Eremenkoga, kes on meeskonna juhendaja kuni 2024. aasta hooaja lõpuni. Venemaa ja Soome kodakondsusega treener juhendas eelmisel aastal Transi Eesti kõrgliigas seitsmendale kohale, kuid juhendaja lahkus klubi juurest perekondlikel põhjustel.

"Nüüd on kõik korras, seega otsustasin tagasi tulla," selgitas uus peatreener. "Olin juhtumisi Narvas ja saime klubiga kokku. Rääkisime ja mulle tõstatati küsimus. Me läksime tol hetkel lahku, aga mõistsime, et võib-olla ühel hetkel meie koostöö saaks jätkuda."

Treenerina alustas Jerjomenko 2006. aastal Soome klubis Jakobstads BK, aga juhendas hiljem aastaid endist klubi Jarot (2009-2016). Hiljem on ta olnud peatreenerina ametis Karagandõ Šahtjoris, Jerevani Pjunikus, SJK-s ja viimati Jurmala Spartaksis.

Juunis alistas Trans Tipneri karikafinaalis üllatuslikult Tallinna FC Flora, võites kolmandat korda klubi ajaloos Eesti karika.