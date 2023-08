Karikavõitja Trans sai koduväljakul Kuressaarest jagu

Narva Kreenholmi staadionil ligi 250 pealtvaataja ees peetud kohtumises esimesel poolajal väravat ei nähtud, kuid kodumeeskond asus kohtumist 60. minutil standardolukorra järel Tristan Koskori väravast juhtima.

Trans lisas seitse minutit hiljem veel teisegi värava, kui Kuressaare paremkaitsja Joonas Soomre vea järel Narva klubile penalti määrati. Aleksandr Volkov realiseeris 11 meetri karistuslöögi ning Narva pälvis koduväljakul 2:0 võidu.

Pühapäevase mängupäeva esimeses kohtumises läksid omavahel vastamisi koduväljakul mänginud Tartu JK Tammeka ning Nõmme Kalju FC, kes jäi juba üheksandal minutil Ahmed Basheri väravast 0:1 kaotusseisu juhtima.

Kaljul õnnestus kohtumise lisaminutitel siiski viigipunkt röövida, kui Tammeka poolkaitsja Carl Robert Mägimets karistusalas Kalju ründajale Alex Matthias Tammele vea tegi. Tamm realiseeris ise järgnenud penalti ning kohtumine lõppes seisul 1:1.

Pärast 23 mänguvooru on võidukas Narva Trans 25 punktiga Premium liigas kaheksandal tabelireal, seitsmendal kohal asetsev Kuressaare on kolme punkti kaugusel. Nõmme Kalju jätkab 31 punktiga neljandal kohal, Tammeka on 19 punktiga üheksandal kohal. Tabeliliider on 52 punktiga Levadia, Flora on neist vaid punkti kaugusel.

Enne mängu:

Mõlemad meeskonnad lähevad tänasele mängule vastu suure kaotuse pealt. Trans alistus eelmises voorus Nõmme Kaljule 0:4 ja Kuressaare pidi sama skooriga Tallinna Flora paremust tunnistama. Piirilinna klubi otsustas kaotuse järel senise peatreeneri Sergei Terehhovi teenetest loobuda. Uus peatreener Aleksei Eremenko siiski Kuressaare vastu ei juhenda, vaid tema tulekuni on ajutiselt meeskonna eesotsas Valeri Bondarenko.

Trans ja Kuressaare on tänavu kahel korral kohtunud. Kui aprillis jäid saarlased võõrsil ühe väravaga peale, siis juunis sahistati kodumurul narvalaste väravasse kolm palli. Seejuures on Trans viimasest viiest kohtumisest Kuressaare vastu vaid ühe viigipunkti teeninud. Transi viimane võit Kuressaare üle pärineb eelmise hooaja algusest, kui võõrsil võeti 2:1 võit.

Liigatabelis asub Kuressaare seitsmendal ja Trans kaheksandal positsioonil. Meeskondi lahutab omavahel kuus punkti.