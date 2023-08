Ellermann ja Argus lisasid auhinnakappi järjekordsed Eesti meistritiitlid

Perilas võtsid omavahel mõõtu koolisõitjad, kus parimaks osutus taaskord Dina Ellermann oma olümpiaratsul Donna Anna. Seenioride klassis oli sel aastal vaid kolm võistlejat. Hõbedale tulid Maria Mägi ja Ashwan ning pronksile Helena Kaal ja Cassander.

"Täna ma jäin enda sooritusega väga rahule. Eile oli nippet-näppet, et oleks võinud natukene paremini veel teha. Täna oli tunne väga hea, muusika mulle alati meeldib ja Donna Annanle meeldib ka muusikasse sõita, et see meile väga sobis," rääkis Ellermann. "Soojendus läks samuti hästi ja kuidagi pingevaba sõit oli täna. Muidugi konkurendid olid mul meie enda noorsportlased, aga ikkagi vähemalt täna on see tiitel veel minu."

Samal aja peeti Ruilas takistussõidu meistrivõistlusi, kus konkurentsi oli natukene rohkem kui koolisõidus. Seenioride klassis võitis oma karjääris teist korda kulla Paul Argus, seekord hobusel Jay Z Bee. Iiri päritoluga rajameister oli seenioridele üles pannud korraliku katsumuse, sellepärast oli ka kahe vooru peale kokku vaid kaheksa puhast sõitu.

"Hobusega jäin väga rahule. Ütleme nii, et pidi õnne ka olema, et kuld saada," lausus Argus. "Parkuur ei olnud minu jaoks küll kõrge, aga kuna nii väga tahtsin seda nulli saada, siis ise pingutasin natukene üle ja see tegi selle minu jaoks keeruliseks."

Nii Ellermann kui ka Argus on varemgi Eesti meistriteks kroonitud, kuid tänavused tiitlid on neilegi natukene teistsugused. "Eriliseks teeb võib olla see, et selle hobuse kasvataja Dina Ellermann tuli ka täna Eesti meistriks ja ma arvan, see oli topeltrõõm temale. See teeb võib olla selle tiitli selle hobusega natukene erilisemaks," märkis Argus.

Takistussõidus tulid hõbedale Gunnar Klettenberg ja Hunter ning pronksmedali sai kaela Berit Lehtsaar hobusel B C Qastania.