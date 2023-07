Pariisi olümpiamängude alguseni jääb täpselt aasta

Rahvusvahelise olümpiakomitee president (ROK) Thomas Bach saatis sel puhul rahvuslikele olümpiakomiteedele kutsed mängudel osalemiseks.

Venemaa sportlaste võimalikku mängudele lubamist kommenteerides ütles Bach, et ROK ei ole teinud jätkuvalt ühtegi lõplikku otsust ja jälgib tähelepanelikult poliitilist olukorda maailmas. Kolme Balti riigi välisministrid tegid kolmapäeval ühisavalduse, milles rõhutati, et piirangud Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemisele rahvusvahelistel võistlustel peavad püsima, kuni sõda Ukraina vastu jätkub.

"Venemaa on alati kasutanud sporti poliitika tööriistana ja oleme viimastel aastatel näinud, kuidas agressor rakendab riiklikus propagandas ka just "neutraalsete" sportlaste kohalolekut rahvusvahelistel võistlustel, legitimeerides seeläbi oma poliitilisi otsuseid. Seepärast ei tohiks üks maailma suurimaid ja mõjukamaid spordiorganisatsioone lubada ega soovitada ühtki leevendust Venemaa ja samuti sõjas osaleva Valgevene sportlastele kehtestatud piirangutele," tõi välisminister Margus Tsahkna avaldusest esile.

Eiffeli torni juures avati ka traditsiooniline kell, mis loeb mängude alguseni jäävat aega.

