Narva linn sõlmis lepingu jalgpalli pneumohalli ehitamiseks

Narva linna kaetud jalgpalli pneumohalli ehitamise hange on edukalt läbiviidud ning ligi seitse miljonit eurot maksva lepingu raames hakkab ehitustöid teostama Revin Grupp OÜ. Narva linn esitas kultuuriministeeriumile taotluse toetuseks summas 1 500 000 eurot.

Narva linn teatas esmaspäeval, et on edukalt läbi viinud kaetud jalgpallihalli ehitamise hanke, lepingu kogumaksumus on 6 980 400 eurot.

Pneumohall loob uued võimalused nii jalgpalluritele kui ka kergejõustiklastele, sest väljaku ümber luuakse jooksurajad. Narva spordijuhi Dmitri Verguni sõnul on tegemist märkimisväärse panusega linna sporditaristu arendamisse, mis loob eeldused kvaliteetseks ja mitmekesiseks spordiharrastuseks nii täiskasvanute kui ka laste ja noorte jaoks.

Kompleks rajatakse Kreenholmi linnaossa aadressil Kreenholmi 60, Kreenholmi 64. Kolmeteistkümne ja poole kuu jooksul ehitatakse kaasaaegne pneumohall ja olmehoone koos välisrajatistega. Ehitustööde mahtudesse kuulub jalgpalliväljak koos tartaankatte ja neli jooksurajaga. Samuti kuulub hankesse ümbruse korrastamine.