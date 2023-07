Paide Linnameeskonna kapten: tahame eelmise aasta edu korrata

Narva Trans alustab kordusmängu Jerevani Pjuniku vastu avamängu 0:2 kaotusseisu pealt. Neljapäeval mängitakse uuesti Rakveres. Avamängu kaotas ka Tallinna Levadia, kes jäi Slovakkia klubile Žilinale 1:2 alla. Korduskohtumine peetakse Lillekülas.

Paide Linnameeskonna korduskohtumise otseülekannet Fääri saarte klubi Torshavni vastu saab neljapäeval vaadata ETV2-st, selles paaris jäid avamängus väravad löömata. Kui varasematel aastatel on Paide pidanud oma Eurosarja kodumängud Pärnus, siis seekord võõrustatakse vastaseid Tallinnas Kadrioru staadionil.

"Survet me ei tunne, aga kindlasti on meeskonnas väga suure tahe edukas olla. Eelmisel aastal tegime väga eduka eurohooaja ja tahame seda nüüd korrata. Teame, mis tunne on eurosarjas järgmisse ringi pääseda. Oleme selleks valmis," rääkis Paide Linnameeskonna kapten Andre Frolov.

Paide Linnameeskonna ja Torshavni kohtumisele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel algusega kell 18.20.