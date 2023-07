Henri Anieri karjäär jätkub Hong Kongis

Sellega jätkub 32-aastase palluri Aasia-karjäär, sest 2019. aastal esindas ta Lõuna-Korea klubi Suwoni ja 2022-2023 Tai klubi Muangthong Unitedit.

"Anier on kogenud jalgpallur ja temaga on lihtne läbi saada," kommenteeris peatreener Tsang Chiu Tat. "Ma usun, et tema eelnevad kogemused Tais ja Lõuna-Koreas teevad talle Hong Kongi liiga ja kliimaga kohanemise lihtsamaks ning aitavad meeskonnal nii kohalikul tasandil kui ka Aasias paremaid tulemusi saavutada."

Lee Man lõpetas eelmise hooaja Hong Kongi kõrgliigas Kitchee järel teisel kohal, mis tagas uueks hooajaks ka pääsu Aasia Meistrite liiga eelringi, kus augustis tuleb kohtuda Indoneesia klubi Bali Unitediga.

Eesti koondise eest on Anier pidanud 87 kohtumist ja löönud 21 väravat. Viimases arvestuses jagab ta hetkel koos Eduard Ellmann-Eelmaga kõigi aegade neljandat-viiendat kohta.