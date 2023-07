Ukraina võimlemistreener: enne sõda oli meil klubis 2000, nüüd 16 võimlejat

Oma põlvkonna üks silmapaistvamaid iluvõimlejaid, 29-aastane ukrainlanna on sportlaskarjääri järel keskendunud järelkasvu arendamisele. Rio olümpiapronks on jaganud kogemusi üle maailma. Tallinnas juhendas ta noori neli päeva kestnud laagris, millest võtsid osa viie riigi iluvõimlejad.

Rizatdinoval on 2020. aasta sügisest Kiievis omanimeline iluvõimlemise akadeemia, mille tegevust on Ukrainas jätkuv sõda tugevalt mõjutanud. "Enne seda kohutavat sõda Ukrainas oli meil klubis 2000 iluvõimlejat. Kahjuks nüüd on klubis vaid 16 tüdrukut," võrdles ukrainlanna. "Ma väga loodan, et see aasta me võidame ja saame elada normaalset elu."

Vahenditerohkes iluvõimlemises peab läbi löömiseks nägema pikki tunde vaeva juba noorteklassis. Viieaastaselt treeninguid alustanud ning karjääri jooksul 12 maailma ja seitse Euroopa meistrivõistluste medalit võitnud Rizatdinova sõnul on tänaseid noori väga raske motiveerida igapäevaselt pingutama.

"Praegune generatsioon on väga keeruline. Neile tuleb selgitada, miks tuleb iga päev järjest rohkem vaeva näha," lausus ta. "Ma küsin iga päev enda tüdrukutelt, miks nad siin on, milleks nad tahavad midagi teha. Ainult peale küsimustele vastuste saamist jätkan oma tööd võimlejatega."

Kalevi spordihallis eelmisel nädalal peetud laagri viimasel avatud treeningul jagas Rizatdinova inspiratsiooni pea kahesajale võimlejale. Ukrainlannast olümpiapronks unistab sõja võidust ja mõtleb noortega tööd tehes riigi tulevikule olümpiamängudel.

"Ma loomulikult unistan võidust. See on ukrainaste jaoks number üks küsimus," lausus ta. "Ma mõtlen ka Ukraina tuleviku peale olümpiamängudel. Tahan töötada meie tulevaste võimlejatega, kes esindavad meie riiki võib-olla olümpiamängudel."

Kõrgeklassiline laager andis meie noortele hea tõuke, sest juba kahe aasta pärast toimuvad Eestis esmakordselt iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlused. Hinnalisi medaleid jagatakse Tallinnas 2025. aasta juuni alguses.