Miami Interi tegevjuht: Messi teeb debüüdi 21. juulil

Viimased kaks hooaega Prantsusmaal Paris Saint-Germainis mänginud Messi teatas juuni alguses, et on otsustanud liituda USA profiliigasse (MLS) kuuluva Miami Interiga. Mängija ja klubi on lepingutingimustes ühel lehel ning vormistavad Reutersi andmeil veel viimaseid dokumente ning viisasid.

35-aastane seitsmekordne maailma parim jalgpallur sõlmib kahe ja poole aasta pikkuse lepingu, teenides sel hooajal 50 miljonit dollarit ning järgmisel 60 miljonit dollarit. Sellele lisaks hõlmab Messi suurejooneline üleminek veel panuseid Apple'ilt ja Adidaselt ning mängija lõplik kogupalk võib küündida 150 miljoni dollarini.

Miami Interi tegevjuht Jorge Mas ütles, et Messi siirdumine MLS-i võib liigast ühe maailma populaarseima teha. "Ma arvan, et kui räägime sellest spordist USA-s, siis räägime ajast enne Messit ning ajast pärast teda. Mul on väga tugev uskumus, et me saame luua Põhja-Ameerikas maailma parima liiga. Kui mitte parima, siis esimese kahe sekka kuuluva liiga," sõnas Mas.

Pärast Messi teadaannet tõusid Miami Interi mängude piletihinnad üle 1000 protsendi, samuti kasvas klubi Instagrami jälgijaskond ühelt miljonilt kaheksa miljoni peale.

Käimasoleval MLS-i hooajal on Miami Inter idakonverentsis viie võidu ja 12 kaotusega 15. ehk viimasel kohal. Play-off'i kohast on klubi seitsme punkti kaugusel.