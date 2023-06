EOK lähetab Euroopa mängudele rekordkoondise

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on tänavused Euroopa mängud varasematega võrreldes veidi teistsuguse põhimõttega. "Poolas toimuvad võistlused kuues erinevas linnas. Mitmete alade puhul on tegemist Euroopa meistrivõistlustega või olümpiakvalifikatsioonivõistlusega, mõned alad on kavas korraldajate soovil," selgitas Raju. "Euroopa mängudele pääsemine oli piiratud ja reglementeeritud. Hea näitaja on, et Eesti on esindatud nii paljudel aladel," ütles ta.

Eesti koondis asub Krakowis Euroopa mängudel võistlustulle järgmises koosseisus:

Aerutamine: Joosep Karlson, Kevin Poljans

BMX: Liis Lokk, Kristen Põder, Sander Saard

3x3 korvpall naised: Marie Anette Sepp, Sofia Kosareva, Annika Köster, Kadri-Ann Lass

3x3 korvpall mehed: Robin Kivi, Oliver Metsalu, Hendrik Eelmäe, Jaan Puidet

Kujundujumine: Maria Ruditš, Ksenija Grabtšuk

Laskmine: Katrin Smirnova, Kristina Kiisk, Peeter Olesk, Andres Kull, Fred Raukas, Peeter Jürisson, Meelis Kiisk, Nemo Tabur

Lauatennis: Reelica Hanson, Airi Avameri

Maastikurattasõit: Janika Lõiv, Merili Sirvel, Mari-Liis Mõttus, Josten Vaidem, Kirill Tarassov

Moodne viievõistlus: Johanna Maria Jõgisu, Carl Robert Kallaste

Muay Thay: Astrid Johanna Grents

Padel: Emily Hang, Nora Leinus, Erko Nigula, Siim Tuus

Poks: Allan Morozov, Kirill Serikov, Pavel Kamanin, Semjon Kamanin, Stiven Aas

Sulgpall: Kristin Kuuba, Karl Kert, Kati-Kreet Marran, Helina Rüütel

Suusahüpped: Andero Kapp, Artti Aigro, Kaimar Vagul, Kevin Maltsev

Triatlon: Kaidi Kivioja, Henry Räppo, Johannes Sikk

Vehklemine: N ind.turniir: Irina Embrich, Erika Kirpu, Kristina Kuusk, Nelli Differt

N võistkondlik turniir: Irina Embrich, Julia Beljajeva, Katrina Lehis, Nelli Differt

M ind/võistkondlik turniir: Sten Priinits, Jüri Salm, Erik Tobias, Ruslan Eskov

Vibulaskmine: Reena Pärnat, Lisell Jäätma, Robin Jäätma

Kergejõustik: Karl Erik Nazarov (100 m, 200 m), Õilme Võro (100 m), Ann Marii Kivikas (200 m, 4x100 m), Lukas Lessel (400 m, 4x400 m), Viola Hambidge (400 m), Jake Bagge (800 m), Helin Meier (800 m, 4x400 m), Deniss Šalkauskas (1500 m), Leonid Latsepov (5000 m), Kelly Nevolihhin (1500 m), Jekaterina Patjuk (5000 m), Kenro Tohter (110 m tj), Diana Suumann (100 m tj), Rasmus Mägi (400 m tj, 4x400 m), Marielle Kleemeier (400 m tj, 4x400 m), Kalev Hõlpus (3000 m tak), Laura Maasik (3000 m tak), Hendrik Lillemets (kõrgushüpe), Elisabeth Pihela (kõrgushüpe), Henrik Kutberg (kaugushüpe), Tähti Alver (kaugushüpe), Viktor Morozov (kolmikhüpe), Daria O'Konnel-Bronin (kolmikhüpe), Eerik Haamer (teivashüpe), Marleen Mülla (teivashüpe), Jander Heil (kuulitõuge), Kätlin Piirimäe (kuulitõuge), Kevin Sakson (kettaheide), Hanna-Maria Kupper (kettaheide), Gedly Tugi (odavise), Kunnar Erich Viisel (odavise), Adam Paul Kelly (vasaraheide), Anna Maria Orel (vasaraheide), Henri Sai (4x100), Ken Mark Minkovski (4x100), Reimo Sepp (4x100), Kreete Verlin (4x100), Miia Ott (4x100), Sten Ander Sepp (varu)

2015. aastal Bakuus peetud I Euroopa mängudelt võitsid Eesti sportlased kolm medalit: epeevehklemise naiskond (Erika Kirpu, Julia Beljajeva, Irina Embrich ja Katrina Lehis) võitis hõbeda, Kirpu individuaalselt pronksi ning Heiki Nabi teenis kreeka-rooma maadluses samuti pronksi.

Neli aastat hiljem Minskis toimunud II Euroopa mängudelt võitsid Eesti sportlased viis medalit: hõbemedal meeste jalgratta maanteesõidus – Alo Jakin; hõbemedal naiste 3x3 korvpallis – Annika Köster, Kadri-Ann Lass, Merike Anderson ja Janne Pulk; pronks naistemaadluses – Epp Mäe; pronks sulgpalli meesüksikmängus – Raul Must; pronks karate kumites – Pavel Artamonov. Sealjuures kahel alal – 3x3 naiste korvpall ning sulgpall – olid need üldse Eesti esimesed suurvõistluste medalid.