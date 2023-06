Hispaania alistas Horvaatia penaltiseerias ja võitis Rahvuste liiga

Kohtumise normaal- ja lisaajal väravaid ei löödud ja võitja selgitati penaltiseerias, kus Hispaania kangelaseks kerkis Unai Simon – esmalt tõrjus ta Horvaatia neljanda löögi, mida sooritas Lovro Majer, andes Hispaaniale võimaluse järgmisel löögil seeria võita, aga Aymeric Laporte lõi latti. Seejärel aga tõrjus ta ka Bruno Petkovici penalti ning Dani Carvajal tõi Hispaaniale võidu.

Kaks aastat tagasi pidi Hispaania Rahvuste liiga finaalis tunnistama Prantsusmaa paremust, nüüd said nad esimest korda võidu. Hispaania on ühtlasi ainus riik, mis on kahel korral Rahvuste liiga finaalis mänginud. Enne tänavust Rahvuste liiga triumfi sai Hispaania viimase suure võidu 2012. aastal, kui tuldi Euroopa meistriks.

Rahvuste liiga finaalturniiri parimaks mängijaks valiti hispaanlane Rodri, kes vaid nädal varem valiti ka Meistrite liiga hooaja parimaks mängijaks, olles finaalis löönud ainsa värava, mis tõi tema koduklubile Manchester Cityle Meistrite liiga võidu.

Põhja- ja Kesk-Ameerika konföderatsiooni (Concacaf) Rahvuste liiga finaalis alistas tiitlikaitsja USA 2:0 Kanada. USA asus 12. minutil Chris Richardsi väravast juhtima ja 34. minutil tegi Folarin Balogun skooriks 2:0, teisel poolajal kumbki väravaid ei löönud.

Pronksimängus oli Mehhiko 1:0 parem Panamast, ainsa värava lõi Jesus Gallardo mängu neljandal minutil.