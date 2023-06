Näitlejad võtsid Tiksi korvpallietenduse eel üksteiselt väljakul mõõtu

Eelmise nädala pühapäeval 70-aastaseks saanud Mihkel Tiksi jaoks toob suvi meeldivat ootust, ärevust ja põnevust. Nimelt jõuab Tartus lavalaudadele Tiksi algupärandile toetuv teatritükk "Korvpall on saatanast". Sel nädalal tähistas trupp Tiksi juubelit omavahelise korvpallikohtumisega, mis toimus retrohõngulises Ilmatsalu spordihoones. Treener Mihkel Tiksi rahulikul dirigeerimisel said etenduses nooremat põlvkonda kehastavad trupi liikmed vanadest kindlalt jagu.

"Ma olin noorte treener ja noored olid vanadest üle. Nii et ma võisin rahulikult pingi peal olla närvi minemata. Edu oli algusest peale sees. See, mis täna platsil toimus, see oli nagu minu ilus unistus oleks realiseerunud – noored teevad vanadele nagu vanasti öeldi, rannamees rotti," rääkis Tiks intervjuus ERR-ile.

Lavastus "Korvpall on saatanast" esietendub 6. juulil. Tiksi loo on kaasaegsemaks dramatiseerinud Urmas Lennuk, etenduse lavastaja on Inga Lunge. Tiks ütleb naljaga pooleks, et loodetavasti on ta esietenduse lõpuks elus.

"Seda taheti mängida. Mikiver tahtis lavastada, aga tal ei olnud nii palju meesnäitlejaid, et tervet korvpallimeeskonda saada. Ja siis Roman Baskin seda mõtles teha lavakunstikateedri tudengitega, aga see jäi ka katki. Nii et nüüd ongi debüüt."

"Esietendusel on kõik Eesti head uued ja vanad kossumehed kohal. Kes tahab esietendusele tulla, seal on täiesti 100 protsenti kõik vanad ja noored kohal. See kõnetab kõiki neid. Ja miks seda teha? See on meie ajalugu. Nendel meestel, sellel "kuldsel viisikul" oli kokku üle 20 tiitlivõistluste medali."

Tiks kehastab Eesti korvpallis justkui silda peatreener Ilmar Kullami ja peatreener Jaak Salumetsa aegsete Kalevi meeskondade vahel. Etenduse truppi kuuluv Pääru Oja oli tänulik võimaluse eest Tiksiga silmast silma kohtuda. "Korvpalliromaani" luges Oja hiljuti läbi.

"Just eile lõpetasin selle ja täna hommikul nägin autorit. Mulle väga meeldis. See ajastu pilt, mis raamatust jääb, see oli väga tugev. Ma soovitan lugeda, tõesti. Väga hea raamat," kinnitas Oja.

70-aastane Mihkel Tiks näeb hea välja. Korvpalli ta ise enam ei mängi, aga vormi tagavad muud tegevused. "Kas sport või aiatöö – puulõhkumine ja puusaagimine. Aga iga päev peab ikka kehale koormust andma. See on fakt. Seda soovitaks kõigile, kes kas on vanasti sporti teinud või ei ole. Aga et vanana heas vormis olla, selleks peab ikka keha natuke piinama," tõdes kirjanik.