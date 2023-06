USA jalgpallikoondis nimetas Berhalteri uuesti peatreeneriks

USA jalgpalliliit teatas reede hilisõhtul, et on taas koondise peatreeneriks palganud Gregg Berhalteri, kelle leping sai kuus kuud tagasi läbi.

49-aastane Berhalter on olnud USA koondise peatreener aastast 2018 ning juhendas meeskonna Katari MM-il kaheksandikfinaali. Euroopa liigades üle 300 mängu mänginud endise profijalgpalluri peamiseks eesmärgiks uuel ametiajal on juhtida koondis kodusel 2026. aasta MM-il veelgi kõrgemasse konkurentsi.

USA jalgpalliliit viis Berhalteri lepingu lõppedes läbi otsinguprotsessi, kuhu oli muuseas kaasatud ka Arsenali legend Patrick Vieira. Siiski otsustati tuttava mehe kasuks.

"Kui alustasime otsingut, oli fookuseks leida keegi, kellel oleks visioon viia meie programm 2026. aastal uutesse kõrgustesse. Greggil on see visioon," sõnas jalgpalliliidu president Matt Crocker.

Eelmise aasta lõpus sattus Berhalter skandaali, kui USA koondise tähtmängija Giovanni Reyna ema, kes oli ülikoolis Berhalteri abikaasa Rosalindi tiimikaaslane, süüdistas treenerit 1992. aastal enda tulevase abikaasa löömises. Berhalter oli sellele eelnevalt Reynat kritiseerinud.

Peatreener tunnistas tegu, juhtunut kinnitas ühises avalduses ka tema abikaasa. "Minu tegudele sel õhtul pole vabandusi. Me olime neli kuud kohtamas käinud, kui meie vahel juhtus intsident, mis kujundas meie suhte tulevikku. Ühel õhtul käisime kohalikus baaris joomas ning meil tekkis Rosalindiga tuline vaidlus. Vaidlus muutus füüsiliseks ja ma lõin teda jalgadesse," selgitasid Berhalterid juhtunut.

USA jalgpalliliit võttis aasta alguses kõnealuse seiga uurimise alla ning otsustas siis, et Berhalteri palkamisele see ette ei jääks.

Berhalter on tõdenud, et Reyna ja tema vahelise suhte parandamiseks on vaja teha omajagu tööd. "Gio on meie meeskonna jaoks väga oluline mängija, ta on väga talendikas indiviid ning mul on kohustus teda nagu igat teist mängijat juhendada," sõnas treener.

"Teame, et kui suudame tema talendi vabaks lasta, võib ta meie koondise jaoks mänge muuta. Meil on tööd teha ja osa sellest on koostöö [jalgpalliliidu presidendi] Matt Crockeriga, et proovida taas üles ehitada suhet, mis on meie jaoks väga oluline," lisas Berhalter.

Viimastel kuudel on USA koondist juhendanud BJ Callaghan.