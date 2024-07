USA jalgpallikoondis vallandas koduse MM-i eel peatreeneri

Ameerika Ühendriikide jalgpalliliit teatas kolmapäeval, et on pärast altminekut Copa Americal vallandanud meeste koondise peatreeneri Gregg Berhalteri.

USA lootis Copa Americalt saada positiivseid emotsioone ülejärgmisel aastal Kanada ja Mehhikoga kahasse korraldatava MM-finaalturniiri tarbeks, ent võõrustajad kaotasid nii Panamale kui Uruguayle ning ei pääsenud alagrupist edasi.

"Tahan Greggi tänada tema suure töö ja pühendumise eest," sõnas USA jalgpalliliidu president Cindy Parlow Cone. "Keskendume nüüd spordidirektori Matt Crockeriga sellele, et leida õige inimene juhtima USA meeste koondist uude ajastusse."

"Copa America valmistas meile tohutult pettumust ja võtan meie esituste eest vastutuse. Meie lähenemine ja kogu protsess oli keskendunud 2026. aasta MM-iks ning usun jätkuvalt, et see grupp mängijaid on ülejärgmisel aastal positiivseks looks," kommenteeris Berhalter oma vallandamist.

50-aastane endine keskkaitsja Berhalter juhendas USA koondist aastatel 2018-22, Katari MM-il jõudis ta ühe turniiri noorima meeskonnaga kaheksandikfinaali, ent seejärel sattus kodumaal skandaali, palgati siis koondise etteotsa tagasi, kuid ei suutnud tiimi viimase aastaga enam sammu võrra edasi viia.

Rahvusvaheline meedia on spekuleerinud, et alaliit võib pakkumise teha Jürgen Klopile, aga näiteks ka Mauricio Pochettinole või Thierry Henryle.