Meedia: Arsenali legendist võib saada USA koondise peatreener

ESPN kirjutas kolmapäeval, et USA jalgpalliliit on legendaarse poolkaitsjaga ühendust võtnud, kuid läbirääkimised ei ole veel lõpuni jõudnud. Ühtlasi on koondisel silmis ka teisi kandidaate, kuid Vieira on enda soovi avaldanud ning ütles alaliidule, et näeb meeskonnas palju potentsiaali 2026. aastal Põhja-Ameerikas toimuvatel maailmameistrivõistlustel häid tulemusi saavutada.

Vieira kuulus mängijana Arsenali koosseisu aastail 1996-2005, mille jooksul juhtis meeskonna kaptenina nelja FA karikavõiduni ning kolme liigatiitlini, millest üks oli legendaarne hooaeg, mil Arsenal ei kaotanud ühtegi mängu. Pärast Arsenali mängis prantslane Juventuses, Milano Interis ning Manchester Citys. Ühtlasi esindas Vieira Prantsusmaa koondist 107 kohtumises, võites 1998. aastal MM-tiitli ning 2000. aastal EM-tiitli.

Mängijakarjääri lõppedes sai prantslasest treener Manchester City noorteakadeemias ning 2016. aastal sai temast New York City FC peatreener. 2018. aastal siirdus ta kodumaale Nice'i peatreeneriks, 2021. aastal sai temast Inglismaa kõrgliigas Crystal Palace'i juhendaja. Vieira lahkus ametist selle aasta märtsis.

USA kohtub Eesti aja järgi reede varahommikul CONCACAF Rahvuste liiga raames Mehhikoga. Endine USA koondislane Clint Dempsey ütles, et koondis ei saa peatreeneri valimisega enam kaua aega raisata. "Ma arvan, et nad peavad kiirustama, sest aeg saab varsti otsa. Meil läks liiga kaua aega tiimidirektori leidmisega ja läheb liiga kaua aega ka peatreeneri leidmisega. Ajastus on ülioluline," sõnas Dempsey.