Argentina võib poliitilise plakati tõttu sattuda FIFA uurimise alla

Kohe pärast lõpuvilet võtsid Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso ja mitmed teised Argentina mängijad kätte tribüünilt väljakule visatud plakati kirjaga "Las Malvinas son Argentinas" ("Malviinid ehk Falklandi saared kuuluvad Argentinale") ning tähistasid sellega võitu.

FIFA staadioni käitumisjuhend keelab poliitilise, solvava või diskrimineeriva sisuga plakatite, lippude, rõivaste ja muu atribuutika eksponeerimise. Seni pole maailma jalgpalliliit juhtunut kommenteerinud.

Ühendkuningriigi äriminister Peter Kyle kutsus FIFA-t juhtunut uurima.

"Olen meie meeskonna ja nende väärikuse üle väga uhke. See oli täielikus vastuolus sellega, mida nägime Argentina koondiselt. Loodan, et FIFA viib läbi põhjaliku uurimise," ütles Kyle BBC Radiole.

Falklandi saared ehk Malviinid on aastaid olnud Argentina ja Ühendkuningriigi vahelise vaidluse keskmes. Kuigi 1982. aasta sõja järel jäi saarestik Suurbritannia kontrolli alla, peab Argentina seda endiselt oma territooriumiks.

Argentina poolkaitsjalt Leandro Paredeselt küsiti pärast mängu plakati kohta. "Need jäävad alati Argentina saarteks," vastas ta telekanalile Telefe.

Sarnase juhtumi eest on FIFA Argentinat ka varem karistanud. 2014. aastal määrati Argentina alaliidule 30 000 Šveitsi frangi suurune trahv pärast seda, kui sõprusmängul Sloveeniaga eksponeeriti sama sõnumiga plakatit.