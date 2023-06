Kunagise Saksa tipptreeneri poeg sai esimese tõeliselt suure tööotsa

Mullune Euroopa liiga võitja, tänavu Saksamaa jalgpalli kõrgliigahooaja seitsmenda kohaga lõpetanud Frankfurdi Eintracht andis teada, et klubi uueks peatreeneriks saab Dino Toppmöller.

Austerlasest peatreeneri Oliver Glasneri käe all alistas Frankfurt mulluses Euroopa liiga finaalis Glasgow Rangersi ning pääses tänavu Meistrite liigas kaheksandikfinaali, kus tuli tunnistada hilisema Itaalia meistri Napoli paremust. Üle-eelmisel nädalal kaotas Frankfurt Saksamaa karikafinaalis Leipzigile, Glasner oli juba eelnevalt teatanud, et lahkub hooaja lõpus ametist.

Eintracht andis esmaspäeval teada, et klubi hakkab juhendama 42-aastane Dino Toppmöller, kes esindas meeskonda aastatel 2002-03 mängijana 16 liigamängus. Treenerina tegi Toppmöller endale nime Luksemburgis, kui viis Dudelange esimese Luksemburgi võistkonnana eurosarja - Euroopa liiga - alagrupiturniirile.

Seejärel töötas Toppmöller abitreenerina nii Leipzigis kui Müncheni Bayernis. Tema isa Klaus jõudis Leverkuseni Bayeriga hooajal 2001/02 Meistrite liiga finaali, saavutas Bundesligas teise koha ning nimetati seejärel Saksamaa aasta treeneriks, ka tema juhendas karjääri jooksul Eintrachti.

"Oli ainult aja küsimus, mil Dino Bundesligas peatreenerina tööd leiab," rääkis Frankfurdi spordidirektor Markus Krösche esmaspäeval. "Minu minevik on tähendanud, et olen alati Eintrachti tegemisi jälginud. Nende areng viimaste aastate lõikes on muljetavaldav," sõnas mees ise.