Patrick Pals võitis Balti meistrivõistluste etapi

Laupäeval 3. juunil toimus Kulbilohu rallikrossirajal supermoto Balti meistrivõistluste etapp. Kohal oli sõitjad Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.

SM Junior klassis saavutas kindla esikoha Pärnu Motoclubi sportlane Mathias Vetkin, talle järgnes Äksi39Teami sõitja Rasmus Ebelmann ja kolmandana lõpetas sõidu leedukas Matas Leckas. Vetkini sõnul meeldib Kulbilohu rada talle väga, sest see meenutab profiililt välismaa radasid.

S1 võistlusklassi esikoha peale oli põnev heitlus Aksel Pärtelpoja ja Patrick Palsi vahel. Äksi39Teami sportlane Pärtelpoeg võttis esimese sõidu võidu, kuid jäi teises sõidus neljandaks. Vihur Motosporti sõitja Pals lõpetas teise sõidu esimese kohaga ja tuli ka päeva kokkuvõttes S1 klassi võitjaks. Kolmandaks tuli Soome sportlane Eemeli Åstedt.

Pals ütles, et välismaa radadel on parem pidamine kui Kulbilohus, sest asfaldile pole nii palju krossilõigu liiva või muda kandunud.

"See rada nõuab veidi teistsugust sõidustiili kui mina olen harjunud, kuid siin tuleb seda vana oldschool supermotot meelde tuletada, kus kogu aeg on külg ees ja speedway stiil, kuid muidu on äge," sõnas ta.