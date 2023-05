Juventus sai miinuspunkte ja suure kaotuse

Itaalia jalgpalliliit andis teada, et riigi 36-kordne meister Torino Juventus sai taas miinuspunkte. Päeva tegi mustemaks 1:4 kaotus Empolile.

20. jaanuaril võeti Juventuselt ära 15 punkti, kuid kolm kuud hiljem tühistas Itaalia kõrgeim spordikohtu tehtud otsuse ehk klubi kerkis taas esikolmikusse. Nüüd vaatas jalgpalliliit olukorra uuesti üle ning otsustas klubi karistada kümne miinuspunktiga. Põhjus on endiselt sama ehk Juventust süüdistatakse 2019-2021 vahemikus erinevate üleminekusummade puhul valeandmete esitamises, vahendab Soccernet.ee.

Lisaks kinnitas Itaalia jalgpalliliit, et Andrea Agnellile, Maurizio Arrivabenele, Federico Cherubinile ja Fabio Paraticile antud keelud jäävad püsima.

Liigatabelis kukkus Juventus teiselt kohalt seitsmendaks ehk endast lasti mööda nii Rooma Lazio, Milano Inter, AC Milan, Bergamo Atalanta kui ka AS Roma. Vahe viimase eurokohaga on üks punkt ning viimane Meistrite liiga koht on viie silma kaugusel.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.