Kolm viimast MM-kulda jaganud Soome ja Kanada kohtuvad nüüd veerandfinaalis

48 sekundit enne esimese kolmandiku lõppu viis Kanada ette Peyton Krebs, 2.06 pärast teise algust tõi viigi tabloole Martin Kaut. Kolmandat väravat oodati 22 minutit, enne kui 4.09 pärast viimase perioodi algust taastas Tyler Myers kanadalaste eduseisu. Viimase litri viskas mängu lõpus juba tühja võrku Lawson Crouse.

B-grupi võidu tagas juba eelnevalt kõik kuus senist mängu väravate vahega 26:6 võitnud Šveits, neile järgnevad Kanada 15, Tšehhi 13 ja Slovakkia 11 punktiga. Lahtine on veel üks koht - ka võõrustajal Lätil on 11 punkti ja nemad mängivad täna õhtul Šveitsiga.

Ühtlasi tähendab Kanada võit, et veerandfinaalis minnakse vastamisi Soomega, sealjuures on meeskonnad omavahel kohtunud kolmes viimases MM-finaalis.

Enne mängu:

Kanada on MM-il saanud kaks kaotust järjest, esmaspäeval jäädi üllatuslikult karistusvisete järel 2:3 alla Norrale. Kanada on 12 punktiga B-alagrupis kolmandal kohal, Tšehhi on ühe punktiga nende ees teine.

Mullusel MM-il võttis Kanada Tšehhi üle kindla 6:1 võidu, enne seda mängiti 2019. aasta MM-il ja siis jäi Kanada peale 5:1. Viimati sai Tšehhi Kanadast jagu 2018. aasta olümpial, kus alagrupis võeti karistusvisete järel 3:2 võit, aga kolmanda koha mängus sai Kanada 6:4 võidu. Ühtekokku on Kanada Tšehhi alistanud 18 korral, tšehhidel on Kanada üle kirjas seitse võitu.