Ševoldajeva: see ei ole üldse kehv alguspunkt, kust edasi minna

"Kui ma enda seisukohalt ütlen, siis ilmselt kõik sai välja pandud, et lõpus.. ma juba vaatasin aega ja suhteliselt kõik oli välja pandud," tunnistas Eesti koondise kaitsja Annegret Kala. "Ma arvan, teistel ka, juba väsimus tuli lõpus veidike sisse."

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva jaoks oli see mäng aga ainus sel turniiril, kus kripeldama jäid väravad, mis oleks võinud ka olemata olla. "Seal oli nii palju asju meie enda kontrolli all, mis me oleks saanud paremini teha, et see seis ei oleks selline olnud," nentis Ševoldajeva. "Aga mängijatelt topp-pingutus ja toppkeskendumine, eriti esimesel poolajal."

Treeneri sõnul näitasid turniiril saadud kolm kaotust, kui suur on tasemevahe tippudega, kuigi ka Eesti koondis on tema sõnul võimeline hästi mängima. "Maailmameistrid ja Euroopa meistrid on meist praegu paremad. Eestis tahad alati parimat, tahad võistelda ja olla võimeline võistlema ja võitma erinevaid vastaseid, erinevatel spordialadel, aga kuskil on see koht, kus peame teadma, mida oskame ja mis on meie võimekuses. Sealt edasi saame hakata liikuma nendes suundades, kus saame oma mängu parandada. Usun, et 0:5 ja 0:6 tippriikidega on enam-vähem see seis, kuigi oleme võimelised ka paremini mängima," arutles Ševoldajeva. "Usun, et see ei ole üldse kehv alguspunkt, kust edasi minna."

Pallurid õppisid sellest kogemusest tohutult. "Alates sellest, kuidas hirmude või ärevustega toime tulla, lõpetades väikeste tehniliste või taktikaliste asjadega, mida nad saavad oma klubidesse kaasa võtta või mis momente nad väljakul paremini ära tunnevad – tõesti neid momente on nii palju," sõnas Ševoldajeva. "Arvan, et tänu sellele, kui palju nad ise kõiki neid erinevaid asju välja tõid, saame öelda, kui palju see jalgpall meile üldse annab ja kui palju on neid asju mängudes ja mängudest väljas, mida saame kontrollida ja mille üle saame ka uhkust tunda."

"Kindlasti selles suhtes väga, et ma saingi aru, mis tasemel ma ise olen võrreldes Euroopa tippudega. Tegelikult ongi minu meelest kõik asi n-ö peas kinni, see suhtumine. Mingid detailid kindlasti saaks paremini harjutada, aga kõik algab peast," ütles Annegret Kala.

