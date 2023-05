Austria alistanud Saksamaa sai teise võidu järjest

Saksamaa asus esimesel perioodil Nico Sturmi väravast juhtima, kuid Bernd Wolf viigistas. Kolm ja pool minutit enne avakolmandiku lõppu viis Parker Tuomie sakslased taas 2:1 ette. Teisel kolmandikul kasvatas ilusa individuaalse sooritusega edu Wojtek Stachowiak. Viimasel perioodil vähendas Austria taas vahet, kui täpne oli Lukas Haudum, kuid mängu lõpus sai enda teise tabamuse kirja Sturm.

A-alagrupis on Saksamaa kuue punktiga viies, neljandal kohal paiknevast Taanist, kellel on peetud üks mäng vähem, jäädakse maha kahe punktiga. Austria pole turniiril veel võiduarvet avanud ja on ühe punktiga viimasel kohal.

B-alagrupis sai teise võidu Kasahstan, alistades karistusvisete järel 4:3 Slovakkia.

Slovakkia on alagrupis viie punktiga viies ja Kasahstan nelja punktiga kuues.

Enne mängu:

Pyeongchangi olümpiahõbe Saksamaa alustas MM-i kolme järjestikuse kaotusega, enne kui kirjutas eelmises voorus Taani üle võetud 6:4 võiduga tabelisse esimesed punktid.

Austria on kaotanud kõik neli mängu väravate vahega 4:17, turniiri punase laterna staatusest päästab neid see, et avaringis kaotati Prantsusmaale lisaajal ehk tabelis on Austrial üks punkt.

A-grupis jätkab enne reedeseid mänge täisedu ehk 12 punktiga USA, Rootsil on 11, Taanil kaheksa, Soomel seitse ja Saksamaa ees oleval Prantsusmaal viiendana neli punkti.