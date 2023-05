Madridi Real sai Meistrite liiga korduskohtumise eel koduliigas võidulisa

Hispaania jalgpalli kõrgliigas alistas Madridi Real laupäeval Getafe 1:0, et säilitada õhkõrn võimalus koduses liigas meistriks tulla. Kui Barcelona pühapäeval Espanyoli alistab, kindlustavad nad sellega meistritiitli.

Reali peatreener Carlo Ancelotti tegi laupäevaseks mänguks meeskonna algkoosseisus kaheksa vahetust ning oli teisel poolajal siiski sunnitud meeskonna põhipanustajad väljakule tooma, et väravateta viigiseisu muuta. Võiduvärav saigi tõeks 70. minutil, kui Marco Asensio kauglöök kaitsjalt puute võttis ja Getafe võrku lendas.

Madridi Real on 34 mänguvoorus järel liigatabelis teisel kohal, esikohal asetsev Barcelona on neist 11 punkti kaugusel ning Realil on veel väga väike matemaatiline võimalus liiga võita.

Reaalsem on aga nende heitlus teise koha peale, sest linnarivaal Madridi Atletico on ühe vähema mänguga kaks punkti vähem kogunud. Samuti peab Real end valmis panema Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumiseks Manchester City vastu. Esimeses mängus jäid tiitlikaitsja Real ja City 1:1 viiki.

La Liga 34. mänguvoor jätkub pühapäeval, kui väljakule astuvad muuseas nii Atletico Madrid kui ka Barcelona, kes kindlustaks võiduga Espanyoli vastu meeskonna ajaloo 27. koduliiga meistritiitli.

Teised tulemused:

Real Sociedad - Girona 2:2

Osasuna - Almeria 3:1

Villarreal - Bilbao Athletic 5:1