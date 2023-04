Allar Raja alustas hooaega võidukalt: see on nagu talveunest ärkamine

Tartus kaks päeva väldanud Emajõe karikavõistlustel selgitati parimad kahe distantsi kokkuvõttes. Kui avapäeval sõideti 4000 meetrit, siis pühapäeval võeti mõõtu 2000 meetrisel distantsil.

Meeste ühepaadil näitas mõlemal päeval parimat minekut vanameister Allar Raja. Teiseks tuli tema noorem klubikaaslane Sten-Erik Anderson ning kolmanda koha saavutas 15 mehe konkurentsis olümpiamängude medalist Kaspar Taimsoo. 4000 meetrisel distantsil oli Raja edu Andersoni ees ligi 10 sekundit, 2000 meetris vaid 0,7 sekundit.

"Täna panused kõrged ei olnud. Kahe kilomeetril distantsil pääsesin väikese ehmatusega. On näha, et Sten-Erik astub kandadele ja loodan, et ka noorem kontingent tuleb tagant nii, et läheb ikkagi väikeseks võitluseks kohtade eest põhipaatkondades," tõdes Raja. "Kokkuvõttes selline tore treeningpingutus. Mis läks hästi oli see, et startisin ja finišeerisin. Hooaja alguses on natuke keeruline leida seda kiirust ja käiku. Aga nagu ikka esimese võistlusega, see on kergelt nagu talveunest ärkamine."

39-aastasel Rajal on selja taga juba neli olümpiat ning ta loodab kvalifitseeruda neljapaadi koosseisus ka Pariisi olümpiale. Sõudeliidu president Mihkel Mardna näeb head järelkasvu ka U-23 koondises.

"Väga põhimõttelisi muudatusi, kui me räägime neljapaadist, siis seal ei ole plaanis. Aga kindlasti me vaatame pilguga natuke kaugemale, kas paaril järgneval aastal on ka altpoolt U-23 koondisest tulemas väärilisi asendajaid vanematele meestele," märkis Mardna.