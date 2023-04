Viimsi FC Smsraha võitis algul kaotatud poolfinaali avakohtumise

Eelmisel laupäeval Viimsis peetud kohtumine lõppes algul lisaajal Sillamäe 3:2 võiduga, kuid jalgpalliliit rahuldas kaotajate protesti ja nii mängiti lisaaja viimased 140 sekundit uuesti. Kuna laupäeval on seeria teine kohtumine Sillamäel, siis leppisid võistkonnad kokku, et ka lõpusekundid mängitakse Ida-Virumaal.

Jätkumängu alustuseks tabas Ervin Stüf 10 meetri karistuslöögi ja kuna allesjäänud sekunditega rohkem väravaid ei löödud, siis selgus võitja penaltiseerias.

Viimsi väravavaht Alex Renin tõrjus kaks esimest sillamäelaste lööki, pannes viimsilaste võidule tugeva aluse. Viimsilased korra küll eksisid, kuid kuna rohkem eksimusi kummaltki poolt ei olnud, said penaltiseerias 4:3 võidu viimsilased.

Seeria teine mäng peetakse Sillamäe Kalevi spordikeskuses kell 17. Finaali pääsemiseks on vaja vastane alistada kahel korral.

Teises poolfinaalis on vastamisi Tallinna FC Cosmos ja Tartu Ravens Futsal. Selles paaris on FC Cosmos ees 1:0 ja teine kohtumine on kavas pühapäeval Tartus.