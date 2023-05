Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste pronksi sai Viimsi FC Smsraha

Viimsis peetud pronksikohtumises olid vastamisi põhiturniiri 2. Viimsi FC Smsraha ja põhiturniiri 5. Tartu Ravens Futsal, kes eelmisel hooajal said vastavalt hõbe- ja pronksmedalid.

Viimsi pani seitsmendale järjestikusele medalivõidule aluse esimesel poolajal, mis võideti 3:0 eduseisult 3:1. Teisel poolajal suutis Ravens küll vahe vähendada 3:2-le, kui mängu võitis Viimsi FC Smsraha kindlalt 5:2.

Viimsi on pronksi saanud ka hooaegadel 2016/2017 ja 2017/2018, seda FC Rinopali nime all. Seejärel tuldi FC Smsraha nime all kolmel hooajal järjest meistriks ja eelmisel hooajal saadi hõbemedal.

2016/2017 hooajal esiliiga võitmise järel meistriliigasse tõusnud Tartu Ravens Futsal on kõrgemas seltskonnas pärast avahooaja 2017/2018 viiendat kohta jõudnud alati nelja parema hulka. 2. koht pälviti hooajal 2020/2021, 3. koht saadi hooaegadel 2021/2022 ja 2018/2019. Sarnaselt lõppeva hooajaga oldi neljas hooajal 2019/2020.

Finaalseeria algab pühapäeval

Ühe poole kolme võiduni mängitav finaalseeria tiitlikaitsja Tallinna FC Cosmose ja klubi ajaloo jooksul esimest korda finaali pääsenud Sillamäe FC NPM Silmeti vahel algab pühapäeval kell 15 Kiili spordihoones.

Sel hooajal on kohtutud kolmel korral ning FC Cosmosel on ette näidata kaks võitu, lisaks on üks mäng lõppenud viigiga. 3. detsembril Sillamäel võitis FC Cosmos 6:2 (3:0), 18. veebruaril Kiilis lõppes kohtumine 6:6 (4:2), kusjuures "kosmonaudid" viigistasid kolm sekundit enne lõpuvilet karistuslöögist. 18. märtsil Sillamäel peetud karikavõistluste poolfinaalis oli FC Cosmos parem 5:4 (4:2).

FC Cosmosel on lisaks eelmise hooaja võidule näidata ette kaks meistritiitlit, mis saavutati hooegadel 2015/2016 ja 2017/2018, hõbe saadi hooaegadel 2016/2017 ja 2018/2019 ning pronks on pärit FC Cosmose nime all hooajast 2014/2015 ja lisaks veel on pronks saadud FC Cosmose eelkäija Tallinna FC Raketa nime all hooaegadel 2012/2013 ja 2013/2014. Medalita on FC Cosmos meistriliigas jäänud hooajal 2020/2021, kui lõpetati neljandana, ja hooajal 2019/2020, kui nad pidid leppima viienda kohaga. FC Raketa nime all oldi seitsmendad hooajal 2011/2012.

FC Cosmose käes on praegu kõik kolm Eestis välja mängitavat karikat: oktoobrikuus võideti superkarika finaalis Viimsi FC Smsraha 5:0 (1:0) ja enne meistrivõistluste play-off'i peetud karikavõistluste finaalis oldi märtsikuus 3:0 (1:0) parem Jõhvi FC Phoenixist.

Hooajal 2014/2015 esiliiga võitmise järel seitsmendat hooaega meistriliigas mängival Sillamäe FC NPM Silmetil on seni näidata meistriliigast ette kohad 5. (2016/2017 ja 2020/2021), 6. (2018/2019), 7. (2017/2018) ja 8. (2021/2022 ja 2019/2020).

Sillamäe meeskondadest on JK Sillamäe Kalev tulnud meistriks hooajal 2018/2009 ja hõbedale hooajal 2019/2020 (Alexela nime all). Hõbemedali on saanud ka Sillamäe SJK Dina hooajal 2014/2015.