Saalijalgpallimeistrivõistlustel selgusid poolfinaalide ajad

Ühes poolfinaalis lähevad vastamisi tiitlikaitsja ja põhiturniiri esimene Tallinna FC Cosmos ning eelmise hooaja pronks ja sel hooajal põhiturniiri 5. kohaga lõpetanud Tartu Ravens Futsal. Selles paaris peetakse esimene mäng 22. aprillil kell 18 Kiili spordihoones.

FC Cosmos ja Ravens Futsal on kohtunud läbi aegade 17 korral: 11 võitu on saanud FC Cosmos, 5 võitu on kirjas Ravens Futsalil ja 1 mäng on lõppenud viigiga. Meeskonnad on löönud teineteisele 127 väravat ehk keskmine väravate arv ühes mängus on 7,5. Üldine väravate vahe on Ravens Futsali kasuks 79:48.

Käimasoleval hooajal peetud mängudes on FC Cosmos saanud kindlad võidud. 6. novembril Tartus võitsid külalised 13:3 (5:1) ja 21. jaanuaril Kiilis lõppes kohtumine "kosmonautide" 7:1 (2:0) võiduga.

Teises poolfinaalis on vastamisi põhiturniiri teisena lõpetanud eelmise hooaja hõbe Viimsi FC Smsraha ja klubi ajaloos esimest korda poolfinaali jõudnud Sillamäe FC NPM Silmet. Sillamäelased said eelmisel hooajal 8. koha, sel hooajal lõpetati põhiturniir kolmandana. Selles paaris peetakse avakohtumine 22. aprillil kell 18.45 Viimsi kooli spordikompleksis.

FC Smsraha ja FC NPM Silmet on varem omavahel kohtunud 9 korral, Viimsi meeskonnal on kirjas 7 võitu ja Sillamäe on saanud 2 võitu. Üldine väravate vahe on Viimsi kasuks 72:18.

Käesoleval hooajal on omavahelistes mängudes edukam olnud aga Sillamäe. 10. detsembril Viimsis peetud meistrivõistluste avaringis sai Viimsi küll 7:1 (1:0) võidu, kuid samas kohas 25. jaanuaril peetud karikavõistluste veerandfinaalkohtumise suutsid sillamäelased 1:3 kaotusseisust võita 4:3 (1:1). Sillamäe 4:3 (2:0) võiduga lõppes ka 25. veebruaril Sillamäel toimunud meistrivõistluste teise ringi kohtumine.

Poolfinaalide teised mängud peetakse 29. aprillil Sillamäel ja 30. aprillil Tartus. Kui vaja kolmandat mängu, siis see peetakse maikuu esimesel nädalavahetusel.

Maikuus peetakse ka kolme võiduni peetav finaalseeria ning ühe mänguga piirduv 3.-4. koha kohtumine.

Meistriliiga kohad alates viiendast jagunesid järgmiselt: 5. Jõhvi FC Phoenix, 6. Narva United FC, 7. Aruküla Raidus, 8. JK Kohila, 9. Rummu Dünamo, 10. FC Jõgeva Wolves.

Eesti meeste saalijalgpallimeister selgub sel kevadel 17. korda. Senised meistritiitlid on jagunenud nii: Tallinna FC Anži (2006/2007, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014), Tallinna FC Betoon (2007/2008), JK Sillamäe Kalev (2008/2009), Tallinna SK Augur Enemat (2014/2015), Tallinna FC Cosmos (2015/2016, 2017/2018, 2021/2022), Narva United FC (2016/2017), Viimsi FC Smsraha (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).