Robert Rooba: meie poolt turniiri parim mäng

"Meie poolt turniiri parim mäng. Kindlasti oli vastas väga distsiplineeritud meeskond. Väga kiire ja töökas. Pidime oma parima andma, et üldse mängus püsida ja me püsisime," sõnas Eesti koondislane Robert Rooba ERR-ile.

"Nende väravad tulid individuaalsetest vigadest. Nagu ütlesin - nad mängisid väga distsiplineeritud hokit ja iga kord, kui andsime väiksegi võimaluse, siis nad kasutasid selle suhteliselt hästi ära."

"Saime end kogu aeg mängu tagasi ja meil olid võimalused viigistada. Ei õnnestunud, aga väga kvaliteetse meeskonna vastu väga hea esitus minu arust," lausus ta päev pärast 4:7 kaotust Ukrainale. "Võrreldes eilsega parandasime oma mängu."

Rooba sõnul peab Eesti koondis sellise vastasega heitlemiseks olema vähemalt sama distsiplineeritud, aga parem, kui veelgi enam. "Kindlasti on see asi, milles meil on arenguruumi," sõnas ta.

"Aga turniiri algusest oleme teinud kindlasti selge sammu edasi. Kui mõtleme eilsetki mängu, siis seitse väravat endale, täna kolm - selge edasiminek. Kahe mängu vahel ei olnud isegi 24 tundi."

Laupäeval seisab ees turniiri viimane kohtumine Hiinaga. Võitja saab esimese divisjoni B-grupi pronksmedalid. "Medal on mängus, mis veel paremat? Laupäeva õhtu Tallinnas, kodupublik. Vaatame, kui kummist see hall on ja kindlasti paneme peo püsti," lubas Rooba.

"Meil on päev puhata, saame jõuvarud täis ja olen sada protsenti kindel, et tahame seda pronksi rohkem kui Hiina. Kindlasti näitame ka seda väljakul. Iga viimane võimalik higi- vere- ja mis iganes piisk saab veel olla, jääb väljakule."