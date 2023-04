Tupamäki läheb koondisega pronksi võitma: see on meie jaoks suur mäng

Hokikoondis on kodusel MM-i esimese divisjoni B-grupi turniiril võitnud kaks ja kaotanud kaks mängu, laupäeval mängitakse Hiinaga grupi pronksmedali nimel. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.

"Kui vaatame ajalugu, siis eriti palju medaleid [Eestil] käes ei ole. See on meie jaoks suur mäng ja meil on võimalik näidata suurt sammu, mida oleme Eesti koondise ja jäähokiliiduga teinud," rääkis Tupamäki ETV spordiuudiste stuudios.

Tupamäkil on ka kindel sõnum, mis aitaks Eesti jäähokil kõrgema taseme poole astuda järgmise sammu. "See on väga lihtne: jäähalle juurde! Kui jäähalle on Eestis praegu viis-kuus tükki, on Soomes neid mitusada. See toob juurde harrastajaid ja paremaid mängijaid. Loomulikult oleks vaja ka professionaalset klubivõistkonda, mis saaks Soomes või Lätis kõva tasemega liigas mängida," tõdes peatreener.

Tupamäki sõnul huvituvad Eesti jäähokist juba ka inimesed teisel pool lahte. "Ajakirjanikud tulevad isegi neid mänge vaatama, helistavad mulle ja on huvitatud. Ma arvan, et see võis alguses olla kurioossum, aga nüüd on Robert Rooba Soome kõrgliigavõistkonna kapten, mis on väga suur au, meil on Mestise finaalis Morten Jürgens - need ei ole mänguasjad, need on tõsised asjad," sõnas Tupamäki.